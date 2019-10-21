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台塑邀大學生和環工界大會串 更為社區開戒菸班

2019-10-21 12:33聯合報 記者蔡維斌陳雅玲／雲林即時報導

環工學會為培育環保人才，在台塑六輕舉辦「全國環保專業知識大會串」，邀請環保單位、環工顧問檢驗廠商、大學環工系所的學生等，透過趣味競賽設計，建立產官學交流平台，共600人組隊參加，提供大專青年與產官界交流並搭建人才媒合平台。

台塑六輕管理部副總經理陳文仰說，多年來台塑在地方提供農漁輔導、健康促進成果展示與美食品嚐，呈現本企業敦親睦鄰與當地農漁民共存共榮的決心；台塑對環工學會在台灣環保與相關產業發展的貢獻也極為肯定，這次能邀產官學交流並建立平台，台塑也全力支持。

為讓大學生環工系所的學生了解台塑對環保所做的努力，也安排參觀六輕環境監測中心、環保生態實驗室及麥寮港；並對學生辦理職前說明會，介紹台塑新進人員的薪資福利與任用條件，以及安衛環組織架構、工作內容，期讓莘莘學子了解六輕生態工業園區的樣貌，及經濟與環保並重的精神。

此外，鑑於抽菸百害無一利，尤其二手菸害人也害己，大多數的抽菸族也想要戒菸，但屢戒失敗，甚至愈戒，抽得愈兇。

長庚科技大學多年來受台塑委託成立健康促進團隊，搭配專業戒菸護理師，深入社區講解戒菸的戒斷症狀及正確使用尼古丁可以讓戒菸變得不難，藉此提高戒菸率，甚至開辦小型戒菸班，協助想戒菸的人成功戒菸。

該團隊今年9月在雲林縣崙背鄉港尾村開辦「戒菸班」，有7名老菸槍參加，經由專業戒菸規劃，並安排戒菸藥物與預防戒斷症狀、戒菸的壓力與調適等課程。經6周密集戒菸，今天在該村的巷弄長照站活動中心舉行結業典禮。

科大護理學院長陳美燕、崙背鄉長李泓儀、縣議員廖萬、港尾村長廖炳淞等人到場致意並頒發全勤獎禮品，同時也特別頒發全聯禮券給戒菸成功的學員廖樹煌，及減菸成功的學員（連續六週CO濃度下降50%）。

鄉長李泓儀希望藉由戒菸班的持續推動，讓港尾社區成為崙背鄉健康模範社區。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

學工學會和台塑在六輕舉辦盛大的環工大會串，吸引上千人參加。記者蔡維斌／攝影
學工學會和台塑在六輕舉辦盛大的環工大會串，吸引上千人參加。記者蔡維斌／攝影
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長庚科大深入雲林崙背鄉社區開戒菸班，協助老菸槍戒菸成功。圖／六輕管理部提供
長庚科大深入雲林崙背鄉社區開戒菸班，協助老菸槍戒菸成功。圖／六輕管理部提供
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學工學會和台塑在六輕舉辦盛大的環工大會串，吸引上千人參加，並透過趣味競賽作為產官...
學工學會和台塑在六輕舉辦盛大的環工大會串，吸引上千人參加，並透過趣味競賽作為產官學交流平台。記者蔡維斌／攝影
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長庚科大深入雲林崙背鄉社區開戒菸班，鄉長李泓儀和戒菸團隊切蛋糕祝福老菸槍戒菸成功...
長庚科大深入雲林崙背鄉社區開戒菸班，鄉長李泓儀和戒菸團隊切蛋糕祝福老菸槍戒菸成功。圖／六輕管理部提供
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