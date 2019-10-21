台塑邀大學生和環工界大會串 更為社區開戒菸班

環工學會為培育環保人才，在台塑六輕舉辦「全國環保專業知識大會串」，邀請環保單位、環工顧問檢驗廠商、大學環工系所的學生等，透過趣味競賽設計，建立產官學交流平台，共600人組隊參加，提供大專青年與產官界交流並搭建人才媒合平台。

台塑六輕管理部副總經理陳文仰說，多年來台塑在地方提供農漁輔導、健康促進成果展示與美食品嚐，呈現本企業敦親睦鄰與當地農漁民共存共榮的決心；台塑對環工學會在台灣環保與相關產業發展的貢獻也極為肯定，這次能邀產官學交流並建立平台，台塑也全力支持。

為讓大學生環工系所的學生了解台塑對環保所做的努力，也安排參觀六輕環境監測中心、環保生態實驗室及麥寮港；並對學生辦理職前說明會，介紹台塑新進人員的薪資福利與任用條件，以及安衛環組織架構、工作內容，期讓莘莘學子了解六輕生態工業園區的樣貌，及經濟與環保並重的精神。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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此外，鑑於抽菸百害無一利，尤其二手菸害人也害己，大多數的抽菸族也想要戒菸，但屢戒失敗，甚至愈戒，抽得愈兇。

長庚科技大學多年來受台塑委託成立健康促進團隊，搭配專業戒菸護理師，深入社區講解戒菸的戒斷症狀及正確使用尼古丁可以讓戒菸變得不難，藉此提高戒菸率，甚至開辦小型戒菸班，協助想戒菸的人成功戒菸。

該團隊今年9月在雲林縣崙背鄉港尾村開辦「戒菸班」，有7名老菸槍參加，經由專業戒菸規劃，並安排戒菸藥物與預防戒斷症狀、戒菸的壓力與調適等課程。經6周密集戒菸，今天在該村的巷弄長照站活動中心舉行結業典禮。

科大護理學院長陳美燕、崙背鄉長李泓儀、縣議員廖萬、港尾村長廖炳淞等人到場致意並頒發全勤獎禮品，同時也特別頒發全聯禮券給戒菸成功的學員廖樹煌，及減菸成功的學員（連續六週CO濃度下降50%）。

鄉長李泓儀希望藉由戒菸班的持續推動，讓港尾社區成為崙背鄉健康模範社區。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康