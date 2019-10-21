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陶藝大師在大德工商展出 連警察分局長都是他學生

2019-10-21 12:31聯合報 記者李京昇／即時報導

雲林斗南鎮陶藝及茶藝藝術家陳永礎，十多年前是虎尾科技大學人事行政人員，退休後全心投入陶藝創作，作品廣受大家的喜愛，也成為虎科大的駐校藝術家，即日起也在大德工商展出，校方邀請民眾前往參觀。

陳永礎是政戰學校畢業，一生熱愛藝術，並專研茶道藝術、陶藝創作近20餘年，10多年來在各縣市圖書館、文化中心舉辦數十次個展，多件作品也曾入選雲林文化藝術獎。

雲林縣也有許多藝文愛好者，跟隨陳永礎學習，像是雲林縣藝文學會榮譽理事長林周生、國立土庫商工廣告科教師劉瀚鄖、虎尾警察分局分局長郝心誠、雲林縣校外會軍訓督導退休的廖世文等人，都是陳永礎學生，並跟陳永礎一起展出。

陳永礎本次展出中的一件作品「大筆進財」，之後展期結束也會捐贈給大德工商放置在圖書館典藏，在校方展期到明年1月31日，接續2月5日至4月19日，將在他里霧美學館展出。

虎尾警察分局分局長郝心誠（中）也是陳永礎的學生之一。記者李京昇／攝影
虎尾警察分局分局長郝心誠（中）也是陳永礎的學生之一。記者李京昇／攝影
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陶藝家陳永礎（右三）在大德工商展出其創作，副校長張錫輝（右一）頒贈感謝狀。記者李...
陶藝家陳永礎（右三）在大德工商展出其創作，副校長張錫輝（右一）頒贈感謝狀。記者李京昇／攝影
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