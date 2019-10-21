影／交通部提水上高架替代案動畫 鄉長：失敗錯誤
2019-10-21 11:39
聯合報 記者卜敏正
／即時報導
交通部長林佳龍今天帶領交通部官員，到嘉義縣水上鄉，提出嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫，可行性研究「水上高架化替代方案」，林佳龍強調，台灣整個鐵路立體化西部都要進行，希望台灣環島6小時完成，但交通部播放高架化動畫後，水上鄉長劉敬祥即表示「動畫錯誤、失敗！」
林佳龍今天上午由立委陳明文、蔡易餘陪同，在嘉義縣水上鄉公所舉辦，嘉義縣市鐵路高架延伸可行性研究報告，提出水上車站採大平台方案，將車站週邊都市計畫、轉乘設施、停車場等一併考量，要以更短時間、更合理經費成就地方繁榮，並希望透過區段徵收，擴大水上鄉都市計畫開發範圍，未來水上車站能成為台灣的六本木之丘。
林佳龍指出，台鐵雖然串聯南北，但車站及平交道也阻隔都市，透過車站立體化可多一個向度，中央也願意跟地方一起積極推動，這都可以討論規劃，也是水上都市發展的機會。
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他說，長期來講台灣整個鐵路立體化西部都要進行，西部高鐵化、東部快鐵化，讓台灣環島一周能夠點線面串聯，快速在6小時完成。
交通部也針對水上高架化替代方案， 水上車站大平台計畫、鐵路、周邊道路規畫提出說明、播放3Ｄ動畫， 但是水上鄉長劉敬祥看完後，立即說這是失敗、錯誤的動畫。
劉敬祥直言，交通部的動畫不是水上鄉要的，只有做車站，沒辦法解決水上鄉現有問題。
他說，嘉義市因鐵路高架化，將調度場基地規畫到水上鄉，導致水上鄉無法鐵路高架化，他和立委蔡易餘等人建議，希望能用區段徵收方式，徵收150公頃土地，除了調度場之外，也希望透過水上車站大平台方案，在該處增加1萬戶造鎮計畫，嘉義市和水上鄉未來可以連結共同發展。
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