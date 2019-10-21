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雲嘉南空品差！預報沿海易揚塵 局部橘色提醒

2019-10-21 08:49聯合報 記者卜敏正／嘉義縣即時報導

環保署空氣品質監測網指出，今日迎風面北部、東半部擴散條件佳，下風處南部地區較易累積污染物；雲嘉南沿海地區受強風影響，引發揚塵現象，高屏地區午後臭氧濃度上升，局部地區達紅色警示等級，入夜後將逐漸趨緩。依昨天下午6時監測結果，竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖地區多為「普通」等級，雲嘉南局部地區達橘色提醒等級；高屏空品區及金門、馬祖地區為「橘色提醒」等級。

因為空氣品質不良，建議有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，氣喘者可能需增加使用吸入劑頻率，民眾如果有不適如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動。

依氣象局資料，21日受東北風影響，北部及東半部地區擴散條件佳；中部近山區及雲嘉南以南位於下風區，污染物仍易累積，午後受光化作用影響致臭氧濃度上升；須留意雲嘉南地區因沿岸風速較強，可能引發地表揚塵現象。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及澎湖地區為「普通」等級，中部近山區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

22日持續受東北風影響，但風速稍減弱，中部以南位於下風區，污染物易累積，午後受光化作用影響致臭氧濃度上升。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署空氣品質監測網，今天預報雲嘉南空品差，沿海易揚塵局部達橘色提醒。記者卜敏正...
環保署空氣品質監測網，今天預報雲嘉南空品差，沿海易揚塵局部達橘色提醒。記者卜敏正／翻攝
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