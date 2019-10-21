確定如常 西拉雅國家風景區年底搬回台南官田

2019-10-21 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



歷經約2年半施工，西拉雅國家風景區管理處確定今年底從台南白河「南返」官田；這處逾11公頃斥資逾3億1千餘萬打造「覆土建築」特色的綠建築群廳舍，可望成為地方新地標。

西拉雅國家風景區管理處成立14年，現有白河水庫旁廳舍因位置偏北，不利業務推廣尋覓搬遷，相中台一省道旁台南官田區鄰近陽明工商原軍方用地現址，取得用地後新建西拉雅遊客服務中心及處本部行政辦公廳舍，基地面積11.23公頃，工程前年7月開工，原預計今年底完工。

「進駐官田新辦公廳舍時程沒有改變！」目前西拉雅國家風景區管理處廳舍外觀已完成，不過因今年汛期雨水豐沛，闢建的16米寬連接市道165線、台一省道聯外道路仍施工中，眼看年底將至，引起鄉親們關切；甚至憂心恐會延後。不過西拉雅風管處處長許主龍表示，進駐時間並未改變，仍安排在今年底人員進駐。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

許主龍說，遊客中心聯外道路寬達16米，聯接市道165線和台1線省道，委託由台南市政府工務局施工。雖然因汛期一度影響部分進度，但整體來說影響不大，同時也向台南市政府申請使用執照中，目前都已經完成發包。

今年底現有42名員工將從白河進駐官田辦公，後續也會辦理正式開放作業，成為地方「好厝邊」。而現有白河據點將委外經營。

據知，西拉雅風管處園區建築設計特色，以「鄉村聚落」意象融入嘉南平原之中，透過「覆土式」建築及地形地貌高低差，分隔遊客中心及辦公廳舍不同動線，是兩層樓高的綠建築。