確定如常 西拉雅國家風景區年底搬回台南官田
2019-10-21 07:32
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
歷經約2年半施工，西拉雅國家風景區管理處確定今年底從台南白河「南返」官田；這處逾11公頃斥資逾3億1千餘萬打造「覆土建築」特色的綠建築群廳舍，可望成為地方新地標。
西拉雅國家風景區管理處成立14年，現有白河水庫旁廳舍因位置偏北，不利業務推廣尋覓搬遷，相中台一省道旁台南官田區鄰近陽明工商原軍方用地現址，取得用地後新建西拉雅遊客服務中心及處本部行政辦公廳舍，基地面積11.23公頃，工程前年7月開工，原預計今年底完工。
「進駐官田新辦公廳舍時程沒有改變！」目前西拉雅國家風景區管理處廳舍外觀已完成，不過因今年汛期雨水豐沛，闢建的16米寬連接市道165線、台一省道聯外道路仍施工中，眼看年底將至，引起鄉親們關切；甚至憂心恐會延後。不過西拉雅風管處處長許主龍表示，進駐時間並未改變，仍安排在今年底人員進駐。
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許主龍說，遊客中心聯外道路寬達16米，聯接市道165線和台1線省道，委託由台南市政府工務局施工。雖然因汛期一度影響部分進度，但整體來說影響不大，同時也向台南市政府申請使用執照中，目前都已經完成發包。
今年底現有42名員工將從白河進駐官田辦公，後續也會辦理正式開放作業，成為地方「好厝邊」。而現有白河據點將委外經營。
據知，西拉雅風管處園區建築設計特色，以「鄉村聚落」意象融入嘉南平原之中，透過「覆土式」建築及地形地貌高低差，分隔遊客中心及辦公廳舍不同動線，是兩層樓高的綠建築。
整體配置延續西拉雅族傳統聚落面向水域來設計，被自然山坡與水圳擁抱，並環繞出戶外廣場；「覆土建築」半地下化有停車場空間，屋頂自然形成人行動線聚集地，也有西拉雅國家風景區水庫特色的溢洪道水圳區，南側設置雙層屋頂，北側半戶外平台，建築相當吸睛，未來空間多數對外開放，鄉親們都相當期待。
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