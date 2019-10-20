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韓國瑜嘉義庶民後援會誓師 一度發生衝突

2019-10-20 22:23聯合報 記者陳玫伶／即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜今天到嘉義舉行庶民後援會誓師大會，現場媒體與民眾為了拍攝，一度發生衝突，到文化路時，也因為人太多，一度造成文化路水洩不通。

嘉義市長黃敏惠表示，這是她任內，第一次看到這麼多人聚集在文化公園，約有8到10萬人到場，讓她非常感動。

嘉義民眾為了看一眼韓國瑜，拼命往台上擠，有時還站起來，嚴重擋住台下民眾的視線，以及媒體腳架架設範圍，導致媒體將腳架往台上移動，後方民眾。

「韓國瑜，當選！」等到韓國瑜準備到參訪文化夜市，5度被支持者抬起向民眾示意，但支持民眾過多，即使有旗隊開路，還是造成文化路與民族路塞滿了人，也導致車輛無法通過，讓韓打消逛夜市的念頭。

直到韓晚上九點四十二分坐車離開會場，民族路才恢復通車。

熱情的嘉義民眾為了一睹韓國瑜，一度造成台上衝突。記者陳玫伶／攝影
熱情的嘉義民眾為了一睹韓國瑜，一度造成台上衝突。記者陳玫伶／攝影
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支持韓國瑜的民眾使得韓國瑜打消逛文化夜市的念頭。記者陳玫伶／攝影
支持韓國瑜的民眾使得韓國瑜打消逛文化夜市的念頭。記者陳玫伶／攝影
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韓國瑜嘉義夜市
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