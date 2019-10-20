韓國瑜庶民後援會成立 現場人山人海

國民黨總統參選人韓國瑜今晚出征民主聖地嘉義市，在嘉義市文化公園舉辦庶民後援會成立大會，後援會今晚8點半舉辦授旗儀式，國民黨提名的嘉義市參選人傅大偉、嘉義縣海區參選人王啟澧等人都到場，一同與群眾高喊「韓國瑜當選」、「台灣安全、人民有錢」等語，現場人山人海，氣氛樂烈。

傅大偉說，第一次看到這麼多人參與盛會，代表大家都團結起來支持國民黨，大家要下架民進黨，讓韓國瑜進入總統府，他未來進入立法院，會與市長黃敏惠一同努力，他會爭取0到6歲幼兒補助，讓年輕人敢於生孩子，也會爭取鐵路高架化經費全額給中央給付，不讓嘉市自籌款排擠其他市政經費。

他說，他連任四屆議員，勤跑基層，最了解民間疾苦，一例一休 ，十年老舊車輛替換等都要重新立法，為了孩子，也要推動「安心校園」，一起與黃敏惠打造最適合「讀書」的嘉義市。

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他與韓國瑜都是庶民參選，都需要庶民支持，不管一百或一千元都不嫌多少，這次選舉是藍綠對抗時代，每一票都很重要，都不能跑票，否則他與韓國瑜都不會當選，要「票票入匭」。