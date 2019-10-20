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韓國瑜庶民後援會成立 現場人山人海

2019-10-20 20:56聯合報 記者陳玫伶魯永明卜敏正李承穎／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜今晚出征民主聖地嘉義市，在嘉義市文化公園舉辦庶民後援會成立大會，後援會今晚8點半舉辦授旗儀式，國民黨提名的嘉義市參選人傅大偉、嘉義縣海區參選人王啟澧等人都到場，一同與群眾高喊「韓國瑜當選」、「台灣安全、人民有錢」等語，現場人山人海，氣氛樂烈。

傅大偉說，第一次看到這麼多人參與盛會，代表大家都團結起來支持國民黨，大家要下架民進黨，讓韓國瑜進入總統府，他未來進入立法院，會與市長黃敏惠一同努力，他會爭取0到6歲幼兒補助，讓年輕人敢於生孩子，也會爭取鐵路高架化經費全額給中央給付，不讓嘉市自籌款排擠其他市政經費。

他說，他連任四屆議員，勤跑基層，最了解民間疾苦，一例一休 ，十年老舊車輛替換等都要重新立法，為了孩子，也要推動「安心校園」，一起與黃敏惠打造最適合「讀書」的嘉義市。

他與韓國瑜都是庶民參選，都需要庶民支持，不管一百或一千元都不嫌多少，這次選舉是藍綠對抗時代，每一票都很重要，都不能跑票，否則他與韓國瑜都不會當選，要「票票入匭」。

王啟澧說，他每天都在跟民進黨對抗，聲音都沙啞，國民黨支持者太過老實，大家現在為台灣未來要勇敢站出來，為了台灣未來，共同來打拚，贏回來嘉義縣市。

韓國瑜庶民後援會成立大會，國民黨提名的嘉義縣海區參選人王啟澧等人都到場。記者陳玫...
韓國瑜庶民後援會成立大會，國民黨提名的嘉義縣海區參選人王啟澧等人都到場。記者陳玫伶／攝影
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國民黨提名的嘉義市參選人傅大偉到場，希望大家支持他和韓國瑜。記者陳玫伶／攝影
國民黨提名的嘉義市參選人傅大偉到場，希望大家支持他和韓國瑜。記者陳玫伶／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今晚出征民主聖地嘉義市，在嘉義市文化公園舉辦庶民後援會成立...
國民黨總統參選人韓國瑜今晚出征民主聖地嘉義市，在嘉義市文化公園舉辦庶民後援會成立大會。記者陳玫伶／攝影
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韓國瑜嘉義國民黨
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