台中移工球類競賽 464人與會國籍沒距離

2019-10-20 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市政府勞工局今天在台中市朝馬專用足球場舉行「2019第四屆移名驚人中台灣國際移工球類競賽」24隊足球隊及32隊籃球隊共464人參賽，報名熱烈，已成為移工的年度大事，趣味競賽更讓現場氣氛high到最高點。

外交部四國辦事處代表今與會為參賽隊伍加油，勞工局長吳威志出席，順勢宣傳2020台灣燈會活動，特別在開場活動以燈會LOGO的大球增加宣傳力度，藉此讓各國移工朋友可以瞭解台灣傳統燈會文化的美麗。

競賽中另設計「選手們~奔跑吧…」的趣味遊戲，讓30秒內身體抖動次數最多者可獲得精美禮物，讓全場爆笑連連，縮短國籍間的距離；今年有別於以往提供專業足球直播主隨時進行賽程的直播，讓無法到場加油與欣賞球賽的朋友們，也能透過直播服務感受到現場比賽激烈的氛圍。

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