台中移工球類競賽 464人與會國籍沒距離
2019-10-20 20:29
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
台中市政府勞工局今天在台中市朝馬專用足球場舉行「2019第四屆移名驚人中台灣國際移工球類競賽」24隊足球隊及32隊籃球隊共464人參賽，報名熱烈，已成為移工的年度大事，趣味競賽更讓現場氣氛high到最高點。
外交部四國辦事處代表今與會為參賽隊伍加油，勞工局長吳威志出席，順勢宣傳2020台灣燈會活動，特別在開場活動以燈會LOGO的大球增加宣傳力度，藉此讓各國移工朋友可以瞭解台灣傳統燈會文化的美麗。
競賽中另設計「選手們~奔跑吧…」的趣味遊戲，讓30秒內身體抖動次數最多者可獲得精美禮物，讓全場爆笑連連，縮短國籍間的距離；今年有別於以往提供專業足球直播主隨時進行賽程的直播，讓無法到場加油與欣賞球賽的朋友們，也能透過直播服務感受到現場比賽激烈的氛圍。
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吳威志表示，台中市有近11萬名外籍移工，透過活動傳達對移工朋友感謝，對台中市產業競爭力付出的努力，隨著移工朋友逐漸增加，市府也更加重視對外國朋友的關懷與照顧，透過辦理多元活動，鼓勵移工朋友參與休閒活動，協助適應在台工作生活，打造本市為宜居移居且友善熱情的國際城市！
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