韓國瑜嘉義市造勢 李佳芬胞弟到場助講

2019-10-20 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今天晚上將出席，在文化路夜市文化公園，所舉辦庶民後援會成立大會，多位各界代表到場助講，韓國瑜妻子李佳芬胞弟、雲林縣議員李明哲也到場。

李明哲說，他的姐夫韓國瑜曾提到何德何能受到大家的愛護，那都是因大家為對國家、未來的擔心，因為心中期盼韓國瑜，成為台灣總統，站出來為台灣打拼。

李明哲表示，韓國瑜曾經送報紙、做助理、當警衛，對於基層的苦點滴在心，韓當選台北縣縣議員，開著10多年的車，在他印象中，姐夫不是開舊車就是騎著老機車，韓對各種事物充滿責任、信心與懷舊感恩之心。

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他說，他的姊姊李佳芬帶韓國瑜來雲林，韓當時從台北到南部感受不同文化家庭，為了融合當地文化，韓因此聽台語歌十多年，並從以前到現在，不論仕紳或農民，就是要跟大家交好、交朋友。

李明哲提到，今天各位支持者與鄉親站出來，都是因為有共同的煩惱，就是擔心下一代的未來，韓國瑜知道年輕人有許多的誤解，但韓的政見中要4年投資100億元協助年輕人創業，韓認為對的事情就會去做。

高雄市府為了鼓勵年輕人，日前也創立青年局超過30億元資金，還有許多企業界在背後支持，韓國瑜年輕時曾苦過，深知年輕人有理想卻沒資金，所以未來要靠年輕人，創造下一代的未來。