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敏惠護專攜手台日牙醫 為偏鄉長輩義診顧健康

2019-10-20 20:08聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南柳營敏惠護專深入偏鄉，今天結合台灣與日本牙醫，攜手前往柳營區重溪社區關懷據點免費為長輩義診，敏惠牙體技術科師生也在旁學習，上了寶貴一課。

敏惠醫專校長葉說，5年前日本資深牙醫「河原英雄」親自帶領日本的牙醫師和牙技師，來台灣傳遞治療理念和技術傳承，希望台、日牙醫師和牙技師，都能協助讓長者擁有一付可以咬嚼的活動假牙，還成立「河原英雄之友會」迄今。

近年來和相關科系院校合作，進行偏鄉義診，今年已是第三年和敏惠合作，這次包括來自日本四位牙醫師、台灣牙醫師、牙技師一起在柳營重溪社區進行假牙義診。

現場也安排為長者進行基本口腔健康評估、教導如何照顧和清潔假牙，還現場進行活動假牙的調整，讓長輩假牙功能提升。

不少長輩發現，假牙調整前只能吃軟質食物，調整後可以咬嚼蘋果、花生和餅乾等，相當開心，頻向牙醫師和牙技師們道謝。

「牙齒顧得好才能活 得又老又好。」葉至誠說，「醫者無國界」，日本和台灣牙醫師、牙技師合作，到台灣偏鄉義診和交流，長者假牙經過調整後重拾咀嚼樂趣，也提高進食動機，身體增加營養也能更健康，該校師生跟著學習技術，對未來更有目標，不僅是牙體技術科、還有護理科、長照科學生都來參與，提供高齡長者的照顧、延緩長輩失能，是相當有意義的義診活動。

敏惠護專攜手台日牙醫，為台南柳營重溪社區長輩口腔義診顧健康。記者謝進盛／攝影
敏惠護專攜手台日牙醫，為台南柳營重溪社區長輩口腔義診顧健康。記者謝進盛／攝影
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