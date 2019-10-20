交通部、公路總局會勘雲林4鄉鎮 將出資6億元改善交通
2019-10-20 20:07
聯合報 記者李京昇
／即時報導
交通部次長黃玉霖、公路總局局長陳彥伯連今天在立委蘇治芬陪同下，會勘土庫158甲縣道、褒忠雲9縣道路、元長崙仔大橋與水林雲153縣水北村往灣東村路面改善或改建工程，黃、陳兩人也代表中央允諾，將出資超過6億元補助工程。
土庫鄉長張榮麗反應，土庫鄉158甲縣道長期輾壓已造成路面凹陷與裂痕，田埔路段也有高低差；黃玉霖說，交通部已核定1097萬元，要改善158甲縣道土庫石廟里至南平里約3.4公里路段。
褒忠鄉長陳建名說，雲9縣道路面有六輕重型車輛經過，路面崎嶇不平，道路翻修才經過4年已經破碎不堪使用，蘇治芬也當場陳情盼改善。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
黃玉霖宣布中央將補助540萬元進行道路改善；陳彥伯也說，會協助公所提報來施作，讓道路可以用得更久。
一行人也來到元長鄉，蘇治芬說，橫跨元長與嘉義新港的崙仔橋，地方已爭取30多年，是大甲媽祖進香必經之地，位於北港溪門戶的崙仔橋，橋樑現況已無法負荷繁忙交通需求，今天五月她與鄉長李明明到嘉義縣府尋求合作，崙仔大橋改建計畫即將施作。
黃玉霖表示，崙仔大橋將採提高橋面並重建新橋，興建新橋後拆除舊橋，分南橋與北橋各9米半寬度，橋面包含一快車道、一機車道、以及人行道與自行車道，工程總計經費6.4億元。
雲林縣與嘉義縣政府各出3000萬元，其餘5.8億都由中央都會核定，原本工程規畫要5.3年才能完工，交通部會協調嘉義與雲林縣政府，最慢4年內就可以完成。
最後大家來到水林鄉，水林鄉長許山埜提到，153線水北村往灣東村路段改善工程，路面全長約1公里終於可以興建，未來將採取刨除路面加封的方式鋪設瀝青混凝土，總經費750萬元。
感謝蘇治芬委員帶四鄉鎮鄉長到中央爭取，，以提升用路人安全，扣除中央補助600萬元，地方配合款希望縣政府多多幫忙，比照蘇治芬縣長任內，配合款不要讓鄉鎮公所出，大家共同來努力為鄉親建設。
留言