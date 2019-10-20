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韓國瑜嘉義庶民後援會誓師 攤販準備好了

2019-10-20 19:18聯合報 記者陳玫伶／即時報導

韓國瑜今晚7點於嘉義市文化公園舉辦庶民後援會誓師大會，後援會表示，現場約4、5000人到場，多家跟著韓國瑜全台走透透的攤販也到現場，期待能在誓師大會發大財

周姓攤販一個人顧杏仁茶、檸檬汁、西瓜汁等三個攤子，她表示，她從台南上來嘉義，跟著韓國瑜發大財，比在夜市擺攤賺得多。

黃姓攤販表示，他們從去年韓國瑜選市長到現在，全家人跟著擺攤販售手工旗魚黑輪，最遠曾開車花10個小時，400公里的路程從台南到花蓮，今天也開了100公里從台南上來嘉義。

黃說，因為擺攤及支持韓國瑜，也認識許多朋友，雖然跑這麼多場市集，但自我規定在活動結束之後，一定不會留下垃圾，避免被開罰。

主持人譚國華表示，請民眾多到附近的文化夜市消費，讓大家看見庶民的力量，也提醒民眾避免肢體衝突。

黃姓攤販已跟著韓國瑜全台跑透透接近1年了。記者陳玫伶／攝影
黃姓攤販已跟著韓國瑜全台跑透透接近1年了。記者陳玫伶／攝影
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周姓攤販一個人顧三個攤子，希望能跟著韓國瑜發大財。記者陳玫伶／攝影
周姓攤販一個人顧三個攤子，希望能跟著韓國瑜發大財。記者陳玫伶／攝影
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後援會表示，今晚的嘉義庶民後援會大誓師約有4、5000人到場。記者陳玫伶／攝影
後援會表示，今晚的嘉義庶民後援會大誓師約有4、5000人到場。記者陳玫伶／攝影
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韓國瑜嘉義發大財
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