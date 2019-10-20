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韓國瑜嘉義市造勢前夕 韓粉占位揮舞國旗

2019-10-20 17:41聯合報 記者魯永明／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜今晚出征民主聖地嘉義市，在文化路夜市文化公園，舉辦庶民後援會成立大會，下午許多韓粉拿國旗或穿國旗裝進場，揮舞國旗，還有人搶先占前排位子，部分攤販進場賣國旗及韓國瑜紀念品。

來自高雄及屏東一群韓粉提前到場，張姓婦人頭戴插滿國旗飾品帽子，她說，韓國瑜造勢場，她每場都到；唐姓婦人說，綠營愈黑韓，他們愈挺韓，挺韓群眾是正能量匯聚。

為迎接韓國瑜，國民黨市黨部、立委提名參選人傅大偉及嘉義韓國瑜後援會，號召支持者「一支穿雲箭，青天白日嘉義現！民主聖地，文化夜市見！」，公園擺2000多張椅子，公園在文化路觀光夜市，愈晚人潮愈多，韓國瑜結束演講將迺夜市拉票。

晚間7點後援會成立大會，先由前立委江義雄，里長蔡宗坤，雲林議員李明哲，最強菜販林佳新及嘉義縣海區立委參選人王啟禮致詞，接著傅大偉上台，後援會總會長黃國芳等80人上台，8點25分市長黃敏惠致詞，8點40分韓國瑜致詞，最後授旗總會長黃國芳。

嘉市去年縣市長大選，由綠翻藍，市長黃敏惠捲土重來，打敗尋求連任民進黨市長涂醒哲及無黨議長蕭淑麗，重回市長寶座，黃敏惠率市府團隊從日本考察，今天返台，晚間參加韓國瑜後援會大會，勇媽帶領藍營支持者乘勝追擊，拚總統立委選戰雙贏。

國民黨總統參選人韓國瑜今晚出征民主聖地嘉義市，在文化路夜市文化公園，舉辦庶民後援...
國民黨總統參選人韓國瑜今晚出征民主聖地嘉義市，在文化路夜市文化公園，舉辦庶民後援會成立大會，下午許多韓粉拿國旗或穿國旗裝進場。記者魯永明／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今晚出征民主聖地嘉義市，在文化路夜市文化公園，舉辦庶民後援...
國民黨總統參選人韓國瑜今晚出征民主聖地嘉義市，在文化路夜市文化公園，舉辦庶民後援會成立大會，下午許多韓粉拿國旗或穿國旗裝進場。記者魯永明／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今晚出征民主聖地嘉義市，在文化路夜市文化公園，舉辦庶民後援會成立大會，下午許多韓粉拿國旗或穿國旗裝進場，揮舞國旗。記者魯永明／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今晚出征民主聖地嘉義市，在文化路夜市文化公園，舉辦庶民後援會成立大會，下午許多韓粉拿國旗或穿國旗裝進場，揮舞國旗。記者魯永明／攝影
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韓國瑜國旗嘉義
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