劉建國斗南競選總部成立 陳其邁到場助講
2019-10-20 17:36
聯合報 記者李京昇
／即時報導
立委劉建國與總統蔡英文在雲林斗南鎮聯合競選總部，今天下午3點半舉辦成立大會，行政院副院長陳其邁等人到場助講。
立委李俊俋、李麗芬、勞動部長許銘春、民進黨雲林黨部主委廖丁賜、雲林縣議員張庭綺等人，也組成爭氣助講團來讚聲，場面相當熱鬧，活動中也有舞獅舞獅、薩克斯風及胡美紅舞蹈表演。
現場湧入數百名支持者會場，大家揮著小旗幟高喊「台灣要贏、斗南先贏」，聲浪不間斷，支持者表示表達唯有團結一心，讓劉建國連任成功，活動現場氣氛高昂。
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陳其邁表示，劉建國委員在中央爭取地方建設經費，支持前瞻基礎建設預算，爭取斗南火車站跨站工程1.9億，另外在上周總質詢時，提出爭取古坑交流道要有全套系統交流道，行政院長蘇貞昌跟交通部長林佳龍也都答應經費全力支持，這樣的好立委，應該要讓他繼續留在立法院，來服務鄉親，為雲林來打拚。
陳其邁說，劉建國在中央推動長期照護、育兒津貼等政策補助不遺餘力，每天都向中央喊話，為改變雲林的大環境，劉委員成功爭取全國首座「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」在雲林，提升在地醫療環境。
劉建國表示，感謝今天到場的鄉親支持，他知道雲林縣老人ヽ弱勢多ヽ醫療缺乏、社會福利跟環境品質不好，所以這些年來堅持鎮守在環衛委員會，以利規劃更完善的健康安全環境，未來要徹底改變雲林的大環境，提升在地醫療環境，改善在地居住品質，爭取地方建設，打造樂齡社會，開創更好的未來。
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