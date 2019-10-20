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嘉義韓家軍集結 貪吃蛇遊行再現

2019-10-20 16:12聯合報 記者陳玫伶／即時報導

嘉義韓家軍今天下午三點集結於嘉義棒球場，舉行貪吃蛇集結遊行，為迎接韓國瑜展開序幕，現場氣氛熱烈，約500位來自台灣各地的韓家軍都到棒球場集合，還有人現場擺攤販售國旗、韓國瑜娃娃等。

韓國瑜後援會機車班長羅結東表示，從6月集結韓家軍組機車大隊至今，新北、每一場造勢大會都有參加，雖然昨天台南的造勢大會，直到凌晨2點才回到嘉義，但是今天早上6點就起床，準備嘉義機車貪吃蛇遊行，迎接韓國瑜到嘉義。

羅結東表示，去年9月韓國瑜選國民黨主席時開始關注他，非常佩服韓敢言敢怒的性格，連國民黨的人都敢罵，說的話也是人民聽得懂的，所以才支持他到現在，對於明年的總統大選，他們對韓有十足的信心。

羅結東的妻子謝味珍表示，他們這一輩是比較理性的韓家軍，對於不支持韓國瑜的朋友，也不會去反駁他們，每個人都有自己的政治立場，所以不會傷害到彼此的感情，頂多就是韓國瑜的訊息不發給他們而已。

謝味珍表示，他們來自嘉義竹崎，雖然是深綠的縣市，但是她遇到的客人剛好都是支持韓國瑜的成員，不會有被排擠的感覺。

羅表示，他們是販賣機修理的公司，時間上較能配合韓的造勢活動，目前為了今年底的造勢，已經將行程排到明年。

機車班長羅結東表示，機車大遊行是由他發起的，已跟著韓國瑜繞行台灣多圈。記者陳玫伶...
機車班長羅結東表示，機車大遊行是由他發起的，已跟著韓國瑜繞行台灣多圈。記者陳玫伶／攝影
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嘉義韓家軍今天集合於棒球場，舉行貪吃蛇大遊行，為晚上韓國瑜的造勢活動拉起序幕。記...
嘉義韓家軍今天集合於棒球場，舉行貪吃蛇大遊行，為晚上韓國瑜的造勢活動拉起序幕。記者陳玫伶／攝影
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羅結東拿出支持韓國瑜的旗幟，他表示，這面旗是去年5、6月韓國瑜還在考慮選總統時就...
羅結東拿出支持韓國瑜的旗幟，他表示，這面旗是去年5、6月韓國瑜還在考慮選總統時就做好的，上面記錄了每一場造勢活動的公里數。記者陳玫伶／攝影
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羅結東機車上貼滿貪吃蛇大遊行的標語及貼紙。記者陳玫伶／攝影
羅結東機車上貼滿貪吃蛇大遊行的標語及貼紙。記者陳玫伶／攝影
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韓國瑜嘉義國民黨
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