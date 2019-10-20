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台南托育新補助11月15日截止 準公共化保母快來添設備

2019-10-20 15:32聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

台南市長黃偉哲今天宣布，配合中央推動準公共化托育政策，台南市將友善托育服務列為重點社福政策，即日起開辦補助居家保母購置設施設備汰換費，預計約有1500位保母符合申請資格。

為了讓年輕人願意生、能夠養，而且養得好，台南市配合中央推動準公共化托育政策，居家保母與社會局簽訂加入準公共化契約達95%，簽約率領先其他五都。

南市社會局指出，將幼兒送到簽約保母或簽約托嬰中心托育者，家長每月至少可領取6000元的托育補助，去年市府還提供保母專業責任險保費與健檢費補助及為保母免費施打流感疫苗，今年也增加補助設施設備汰換費，以實際行動鼓勵及感謝保母加入友善托育的行列。

設施設備汰換補助計畫以補助購買照顧兒童所需教玩具、繪本或嬰兒床、桌椅等相關照顧用品及器材為主，補助對象為與社會局簽訂準公共化托育服務契約的保母，今年10月31日前有實際收托未滿二歲兒童事實者，依托育型態分為一般型、加值型及全方位型等3種類型，提供不同額度補助，所購置的單項物品金額上限為1萬元，每3年可提出1次申請。

「一般型」累計收托事實達180天者最高補助6000元；「加值型」累計臨托服務達80小時最高補助1萬元；「全方位型」收托特殊工作家庭兒童(做2休2、夜間托育及全日托育等) 或收托12歲以下兒少保護個案、發展遲緩兒童、身心障礙兒童及寄養家庭兒童之托育服務者累計90天，最高補助1萬5000元，以上均以契約書為佐證並有回報台南市居家托育服務中心的紀錄為依據。

社會局表示，有意申請今年度設施設備費補助的保母，需於11月15日前提出申請，可洽各區居家托育服務中心第一區（06）208-8362、第二區（06）247-2587、第三區（06）303-5053、第四區（06）635-3728或台南市政府社會局婦女及兒童少年褔利科（06）298-5085。

台南市長黃偉哲宣布補助準公共化居家保母設施設備汰換費。圖／台南市社會局提供
台南市長黃偉哲宣布補助準公共化居家保母設施設備汰換費。圖／台南市社會局提供
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