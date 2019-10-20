參加阿里山神木下婚禮 結縭43年夫妻圓蜜月夢

2019-10-20 15:08 中央社 嘉義縣20日電



阿里山國家風景區管理處，今天舉辦「阿里山神木下婚禮」活動，其中一對最受注目，參加民眾李素月表示，與老公結縭43年，重溫舊夢，這算是老公補給自己的蜜月旅行。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處，今天舉辦第13屆「阿里山神木下婚禮」活動，來自馬來西亞、香港、美國等國內外15對新人，在香林神木的見證下，要共度一生。

已經結縭43年的饒舜濱與李素月，帶著今年將邁入禮堂的女兒與女婿一起參加，在15對新人中，最受注目。李素月說，43年前結婚時，沒度蜜月，所以硬拉老公來阿里山，再辦一次婚禮，就算是補未完的蜜月旅行，也見證女兒的幸福。

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在結婚儀式完成後，司儀要求接吻時，這對夫妻不像年輕人直接擁吻，但饒舜濱仍把老婆抱得緊緊的。

阿里山管理處處長馬惠達表示，13年來已累計200多對海內外新人，在阿里山香林神木下見證愛情，攜手相伴一生。新人除了參加神木下婚禮儀式，體驗浪漫遊程外，更在阿里山中拍攝結婚照，留下美好回憶，希望未來寶寶出生了，新人們能帶著孩子到阿里山走走，感謝神木的祝福。