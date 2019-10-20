麥寮鄉沼液沼渣施灌車啟用 每年減少13萬公噸畜牧廢水
2019-10-20 13:41
聯合報 記者李京昇
／即時報導
雲林縣政府推廣畜牧糞尿沼液沼渣做為農地肥分使用至今已逾4年，截至目前協助133家畜牧場核准通過，每年施灌量可達37.1萬噸，相當於減少5.7萬頭豬隻及4.3千頭牛隻廢水進入河川。
其中林內鄉三源畜牧場等12家畜牧場，與鄰近農民合作施灌效益不錯，經農業處核准通過，農地施灌面積總計擴增60.44公頃、每年沼液沼渣施灌量則增加1萬7322公噸，等同減少1753包肥料使用量。
許多使用畜牧糞尿澆灌農田的農民表示，有些畜牧場的沼液沼渣供不應求，想要還不一定拿得到，施灌沼液沼渣比以前用化肥省錢又省力，不用大包小包的扛，土壤肥分也很夠，土壤不會酸性較偏中、鹼性，作物產量也有增加，病蟲害的問題也有減少。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
雲林縣環保局長黃士漢表示，農委會最新養豬頭數調查報告，雲林縣養豬頭數為146萬1998頭全台居冠，其中麥寮鄉養豬頭數30萬7786頭，佔全縣總數21%，是縣內養豬最多的鄉鎮。
因此，縣府10月起協助麥寮鄉畜牧場申請相關畜牧糞尿資源化措施，並爭取購置沼液沼渣集運車及4噸的集運桶槽，麥寮鄉沼液沼渣施灌車正式上線，即日起開放登記，目前已有18場畜牧場配合，施灌面積共28.9公頃。
黃士漢說，麥寮鄉施灌作物包含水稻、玉米、大蒜等7種以上經濟作物，每年可減少13.3萬公噸畜牧廢水，相當於減少1.5萬頭豬廢水進入河川，每年可削減生化需氧量592.9公噸、懸浮固體1052.8公噸污染消減量，促進廢水污染減量。
留言