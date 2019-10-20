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嘉義城隍孝親獎 表彰42名堅韌逆境天使

2019-10-20 13:52中央社 嘉義市20日電

嘉義市城隍廟慈善會今天頒發第六屆「清寒孝親獎楷模助學金」，表彰42名清寒家庭中孝行優良的孩子，受獎的學生逐一分享個人故事，感動與會人士。

嘉義市城隍廟慈善會「清寒孝親獎楷模助學金」獎勵設籍嘉義市，就讀嘉義市各國小、國中及高中孝親品行優異的清寒家庭學生，肯定其孝心及上進心，今年有42名逆境天使獲獎。

就讀僑平國小的蔡淳穎一家4口今天接受頒獎並分享生命歷程，蔡淳穎的母親黃奕羚表示，夫婿2年前因在工地意外墜落變成植物人，一家人秉持只要用心與樂觀的面對，一定能有轉機的信念，全家人咬緊牙根總算讓夫婿得以重生。

他們感謝社會善心協助，期許蔡淳穎用功讀書，將來「取之於社會，用之於社會」，幫助更多人。

另外，就讀蘭潭國中三年級的劉金沛，雙親因故相繼離世，由從事醫院大夜班清潔工作的阿嬤劉陳花接手照料，劉金沛與兄長平日分擔家務，分擔阿嬤辛勞，不以為苦，在師長眼中，劉金沛是名陽光男孩。

劉金沛說，別人65歲即退休，66歲阿嬤為照顧他們兄弟而拚老命工作，非常辛苦及偉大，明年畢業後希望考上嘉工，學習一技之長，未來賺錢養阿嬤，並代替父母照顧阿嬤，此話讓劉陳花及與會人士感動落淚。

嘉義市城隍廟慈善會會長蘇文聰勉勵受獎同學「吃苦當作吃補」，相信人生一定可以「逆轉勝」出頭天，鼓勵所有逆境天使，勇敢在逆光中飛翔綻放光芒。

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