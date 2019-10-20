天主教聖母穿清太后官服飄中國味 今停駐嘉義主教座堂
2019-10-20 12:04
聯合報 記者魯永明
／嘉義即時報導
天主教嘉義教區梅山鄉教堂，供奉穿仿清朝慈禧太后服飾的中華聖母態像，抱腰紮皮帶、腳穿中國雲鞋小耶穌，是教區朝聖地，中華聖母態像2年來出訪巡禮雲嘉各地教堂，上午抵達最後一站嘉義市聖若望主教座堂，停駐一周讓教友祈禱求福，神父郭正利帶大批教友恭迎聖母，舉行主日彌撒，結束教友人手一枝玫瑰花敬禮，場面莊嚴溫馨。
梅山教堂文獻記載，清朝1900年發生「義和團庚子拳亂」，河北省清苑縣東閭村教徒，感念聖母護佑，在村庄建教堂，籌資繪製聖母像，神父委請一名法國油畫家繪具中國特色聖母像，因當時慈禧太后主政，畫家依慈禧太后服飾臨摹繪成，服飾上「福」 字，代表萬福、恩寵。
聖母右手拿權杖，下垂左手抬起抱耶穌，臉型依傳統畫法蒙白紗、戴鑲滿紅綠珍珠寶石皇冠，展現「天地皇后」身分，耶穌腰紮皮帶、腳著雲鞋，具中國韻味；中華聖母朝聖地從1913年至今有106年歷史，由道明會西班牙神父傳教，1972年主教賈彥文指定為朝聖地，教堂找雕刻師按畫像雕刻聖母態像。
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梅山過去是大陸來台中華聖母會院所在地，修女李佳白述說中華聖母沿革，以及聖母福佑教友靈驗奇蹟，她說，當年東閭村小教友宋稚青虐疾命危，教友們向聖母祈求痊癒，宋長大當神父享壽102歲，聖母巡禮目的一是宣揚認識中華聖母推廣敬禮； 二是申請教宗加冕； 三是為興建中梅山靈修中心募款。
全世界僅有兩尊穿清朝官服聖母抱耶穌聖像，一尊在梅山教堂，另一尊在羅馬聖母堂，顯示天主教本地化入境隨俗信仰精神，梅山教友為募款，發揮創意，找廠商以玻璃纖維材料，複製成文創Ｑ版聖母抱小耶穌聖像。
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