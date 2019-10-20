秋季限定美食 芝美蝦肉質鮮甜還有誘人蝦膏

2019-10-20 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



秋季美食大閘蟹盛產，吸引老饕嘗鮮，嘉義縣沿海東石鄉每年秋風起，近海捕撈「芝美蝦」盛產，每隻蝦都有蝦膏，東石魚市場拍賣行情每公斤120左右，比大閘蝦便宜，但嘗鮮期只有1個月，愈晚愈難買到，嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，介紹「豆拌醬熱炒芝美蝦」料理貼臉書，讓網友看了食指大動。

吳純裕說，芝美蝦殼薄，肉鮮甜，在日本有間知名餐廳執行長，為了沒有芝美蝦，用白蝦替代，結果被客人抓包，被迫鞠躬道歉下台， 以前料理就是撥蝦仁，熱炒、裹乾粉酥炸，芝美蝦體型較白蝦小，如果消費者分不清蝦的種類，可以到魚市場詢問承銷人，或請其代為參加拍賣喊價。

吳純裕說，這個時候東石魚市場又有芝美蝦了，熱炒、酥炸，都非常棒，殼薄肉肥美，真的好吃。但得小心處理，頭上的刺紮到手真的很痛，還會腫起來，最好就是把頭尖的部份用剪刀剪掉。

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