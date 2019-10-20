大埤鄉農會創立100年 百周年慶26日登場

2019-10-20 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



大埤鄉農會成立於民國7年，今年創立100周年，農會將於26日在浮潭乾燥中心百周年慶祝活動，結合酸菜文化節，並將有酸菜與米食創意料理比賽、百人搓湯圓、酸菜DIY活動等活動。

縣長張麗善日前與大埤鄉農會理事長陳世彬、縣議員陳樹吉、大埤鄉長林森寶、大埤鄉民代表會主席陳秋慶等人，邀請民眾一起參與農會百周年慶。

張麗善表示，大埤鄉是雲林縣內稻米種植面積最多的鄉鎮，每年一、二期稻作面積合計逾5000餘公頃，農會為服務轄內農民，除在1999年成立乾燥中心外，今年更啟用自動化白米精米設備，提昇稻米品質，不僅可保障稻農收益，甚至可行銷到全國各地。

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她說，除了稻米，大埤也是酸菜故鄉，芥菜為醃漬酸菜原料，種植面積約1500公頃，百年以來一直提供全台近八成的酸菜貨源，有「酸菜的故鄉」美譽，以酸菜製作的料理，包括刈包、酸菜鴨等都很美味，

大埤鄉農會總幹事吳錦凉指出，大埤鄉的經濟產業結構主要農作物有水稻、芥菜和花卉，另有豬、羊、雞、鴨、鹿等畜牧業，是雲林、全台灣農林漁牧等一級產業主要產區。