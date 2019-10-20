樂在大廟興學 阿公阿嬤說「我們一YOUNG年輕」

2019-10-20 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



社區學習是最好的在地安老方式，台南市社區大學台江分校、海尾朝皇宮推動大廟興學，昨晚為表揚阿公阿嬤的終身學習精神，60名樂齡學習楷模，齊聚海尾朝皇宮，接受台江教育文化及社區各界的祝福，台江分校氣球玩藝班學員，手作氣球玫瑰花，贈送這一群熱愛學習的在地公民。阿公阿嬤說，來到大廟上課，生活更有意義，變得更年輕，邀請大家一起來大廟學習。

社大台江分校表示，第十二屆台江敬老日音樂會，由薩克斯風班、肚皮舞班師生在朝皇宮廟口表演，氣球玩藝班手作氣球玫瑰花，獻給阿公阿嬤，養身推拿班同學現場手炒薑蜜、同時教導大家如何養身按摩，鼓勵老中青三代，一起重回村廟，以公民學習力量，一起來參與台江大廟興學。

學習二胡吳秀治說，來社大台江分校上課，認識了很多不同背景的同學，活得比以前更年輕更自信，台江分校利用大廟多元場地，讓長青學習者和年輕人能夠自由自在的學習新知。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！