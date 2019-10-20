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樂在大廟興學 阿公阿嬤說「我們一YOUNG年輕」

2019-10-20 08:01聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

社區學習是最好的在地安老方式，台南市社區大學台江分校、海尾朝皇宮推動大廟興學，昨晚為表揚阿公阿嬤的終身學習精神，60名樂齡學習楷模，齊聚海尾朝皇宮，接受台江教育文化及社區各界的祝福，台江分校氣球玩藝班學員，手作氣球玫瑰花，贈送這一群熱愛學習的在地公民。阿公阿嬤說，來到大廟上課，生活更有意義，變得更年輕，邀請大家一起來大廟學習。

社大台江分校表示，第十二屆台江敬老日音樂會，由薩克斯風班、肚皮舞班師生在朝皇宮廟口表演，氣球玩藝班手作氣球玫瑰花，獻給阿公阿嬤，養身推拿班同學現場手炒薑蜜、同時教導大家如何養身按摩，鼓勵老中青三代，一起重回村廟，以公民學習力量，一起來參與台江大廟興學。

學習二胡吳秀治說，來社大台江分校上課，認識了很多不同背景的同學，活得比以前更年輕更自信，台江分校利用大廟多元場地，讓長青學習者和年輕人能夠自由自在的學習新知。

80歲陳安村表示，他學習如何按摩養身，還報名粉彩生活繪畫班，畫出丈人曾經帶著他用吊罾捕魚的記憶，意義十分深刻，同時，也跟著「河流去旅行」班，學習怎麼做環保，到山海圳綠道走讀見學，比較環境好與壞，來大廟學習，真的很好。

台南市社區大學台江分校樂齡學習楷模，一起在海尾朝皇宮前活動養生。圖/台南市社區大...
台南市社區大學台江分校樂齡學習楷模，一起在海尾朝皇宮前活動養生。圖/台南市社區大學台江分校提供
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台南市社區大學台江分校氣球玩藝班學員，手作氣球玫瑰花，展現才藝。圖/台南市社區大...
台南市社區大學台江分校氣球玩藝班學員，手作氣球玫瑰花，展現才藝。圖/台南市社區大學台江分校提供
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