南市多家飯店自助餐廳 推出時令秋蟹搶攻美食市場
2019-10-20 07:48
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
台南市多家大飯店自助餐，是許多企業、親友聚餐場合，台糖長榮酒店「吃遍天下自助餐廳」本月中旬改裝後重新開幕，展現全新面貌；桂田酒店阿力海百匯自助餐廳，推出肉質飽滿的「波龍蝦金湯脆米」； 香格里拉台南遠東國際大飯店，在自助餐廳推出「超豪邁 大閘蟹飽食季」，搶攻美食市場。
自9月起台糖長榮酒店「吃遍天下自助餐廳」，進行餐廳改裝，本月16日正式開幕，總經理吳建明今天表示，「烹調料理模式定位餐枱」將烹調方式涼拌、蒸、煮、炸、燒烤、手動DIY等，讓民眾一目了然，依飲食口味循序漸進而得到滿足；「頂級海鮮吧」提供以時令海鮮，不論是白蝦或是日式生魚片，樣樣到位滿足，開幕期間至本月31日假日推出「鱈場蟹」回饋民眾。
桂田酒店阿力海百匯自助餐廳，自本月1日起，在大海鮮餐檯每天超過20道生猛海鮮，平、假日午晚正餐期間，推出肉質飽滿的「波龍蝦金湯脆米」。阿力海主廚陳清泉表示，湯頭以多種蔬果及菌菇入湯細火慢燉而成的湯底，以甜提鮮，以鹹提香、熬出所有食材精華，灑入炸好的脆米，再加入波龍蝦，入口暖胃。
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香格里拉台南遠東國際大飯店自10月18日起，在遠東Café自助餐廳，推出「超豪邁 大閘蟹飽食季」晚餐時段快閃活動，今年從蕪湖、陽澄湖、洪澤湖三大湖區引進活蟹直送，此外，餐檯上有多款中西佳餚，包含日式料理、海鮮、現燙牛肉湯、爐烤Pizza、現調飲料，與繽紛甜點鮮果等，讓饕客盡情享膏滿黃肥大閘蟹與多種美味料理。
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