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偏鄉8歲小二生挑戰機器人大賽 勞動部：未來產業趨勢

2019-10-19 16:46聯合報 記者吳淑玲／即時報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天台灣首府大學舉辦「2019全國自走車競速暨機器人創意大賽」，全國逾800個隊伍參賽創新高，年紀最小是來自嘉義偏鄉的八歲小女生來挑戰，成為全場嬌點。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，機器人是未來產業發展的重要趨勢，前景相當看好，比賽參賽隊伍已從首屆190隊，成長至第六屆達500隊，今年第七屆更大幅成長到800隊，其中國中小學生更佔了六成，反映機器人技術熱門，受到青少年喜愛，許多低年齡層已開始接觸及培養機器人技術。

參賽女選手游亞瑄，今年只有8歲，目前就讀嘉義縣溪口鄉柴林國小二年級，從小一就開始接觸機器人硬體拼裝課程，這次她和六年級的陳韻筑搭檔，參加輪型機器人走創意軌道項目，由陳韻筑負責軟體程式，她則負責硬體組裝，二人默契、信心十足。游亞瑄說，機器人很好玩，女生也可以玩，以後也能教弟弟。

校長翁若溱則說，學校位處偏鄉，有六成是弱勢的孩子，為讓偏鄉小孩更有競爭力，全年級納入機器人課程，已推動近四年，學生接受度及表現都很好。

今天比賽有AI創意自走車、機器人手臂、自走車避障及輪型機器人走創意軌道四個項目，吸引約2千到場，雲嘉南分署長劉邦棟、副分署長許慧香、秘書黃章一、技正楊慶元、首府大學校長戴文雄等人都親自巡場向選手加油打氣。

勞動部雲嘉南分署今天在台灣首府大學舉行全國自行車競走及機器人創意大賽。圖/雲嘉南...
勞動部雲嘉南分署今天在台灣首府大學舉行全國自行車競走及機器人創意大賽。圖/雲嘉南分署提供
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雲嘉南分署長劉邦棟(右4)及首府大學校長戴文雄(右5)巡場時，為選手加油打氣。圖...
雲嘉南分署長劉邦棟(右4)及首府大學校長戴文雄(右5)巡場時，為選手加油打氣。圖/雲嘉南分署提供
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八歲游亞瑄(右)與陳韻筑(左)參加機器人賽。圖/雲嘉南分署提供
八歲游亞瑄(右)與陳韻筑(左)參加機器人賽。圖/雲嘉南分署提供
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偏鄉嘉義
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