偏鄉8歲小二生挑戰機器人大賽 勞動部：未來產業趨勢
2019-10-19 16:46
聯合報 記者吳淑玲
／即時報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天台灣首府大學舉辦「2019全國自走車競速暨機器人創意大賽」，全國逾800個隊伍參賽創新高，年紀最小是來自嘉義偏鄉的八歲小女生來挑戰，成為全場嬌點。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，機器人是未來產業發展的重要趨勢，前景相當看好，比賽參賽隊伍已從首屆190隊，成長至第六屆達500隊，今年第七屆更大幅成長到800隊，其中國中小學生更佔了六成，反映機器人技術熱門，受到青少年喜愛，許多低年齡層已開始接觸及培養機器人技術。
參賽女選手游亞瑄，今年只有8歲，目前就讀嘉義縣溪口鄉柴林國小二年級，從小一就開始接觸機器人硬體拼裝課程，這次她和六年級的陳韻筑搭檔，參加輪型機器人走創意軌道項目，由陳韻筑負責軟體程式，她則負責硬體組裝，二人默契、信心十足。游亞瑄說，機器人很好玩，女生也可以玩，以後也能教弟弟。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
校長翁若溱則說，學校位處偏鄉，有六成是弱勢的孩子，為讓偏鄉小孩更有競爭力，全年級納入機器人課程，已推動近四年，學生接受度及表現都很好。
今天比賽有AI創意自走車、機器人手臂、自走車避障及輪型機器人走創意軌道四個項目，吸引約2千到場，雲嘉南分署長劉邦棟、副分署長許慧香、秘書黃章一、技正楊慶元、首府大學校長戴文雄等人都親自巡場向選手加油打氣。
留言