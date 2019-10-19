偏鄉8歲小二生挑戰機器人大賽 勞動部：未來產業趨勢

2019-10-19 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／即時報導



勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天台灣首府大學舉辦「2019全國自走車競速暨機器人創意大賽」，全國逾800個隊伍參賽創新高，年紀最小是來自嘉義偏鄉的八歲小女生來挑戰，成為全場嬌點。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，機器人是未來產業發展的重要趨勢，前景相當看好，比賽參賽隊伍已從首屆190隊，成長至第六屆達500隊，今年第七屆更大幅成長到800隊，其中國中小學生更佔了六成，反映機器人技術熱門，受到青少年喜愛，許多低年齡層已開始接觸及培養機器人技術。

參賽女選手游亞瑄，今年只有8歲，目前就讀嘉義縣溪口鄉柴林國小二年級，從小一就開始接觸機器人硬體拼裝課程，這次她和六年級的陳韻筑搭檔，參加輪型機器人走創意軌道項目，由陳韻筑負責軟體程式，她則負責硬體組裝，二人默契、信心十足。游亞瑄說，機器人很好玩，女生也可以玩，以後也能教弟弟。

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校長翁若溱則說，學校位處偏鄉，有六成是弱勢的孩子，為讓偏鄉小孩更有競爭力，全年級納入機器人課程，已推動近四年，學生接受度及表現都很好。