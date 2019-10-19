東南亞最大酒精槽重生 總統期待打造虎尾水岸公園

位於雲林縣虎尾糖廠總廠內的磚造酒精槽，曾是日據時代東亞地區最大的酒精工場設施，生產工業酒精銷往日本並提供軍事飛機的燃料，二戰時因而遭美軍炸毀；1958年整建，圓型建築宛如羅馬競技場，十分珍貴，立委蘇治芬爭取打造為虎尾水岸公園，蔡英文總統今前往踏勘，對這座古蹟讚譽有加，期待水岸計畫早日完成。

蔡英文走進糖廠後側森林，沿著古木參天的步道走，稱讚這是虎尾市區的世外桃源。「生活空間不要被圍牆與河岸隔離」蘇治芬向蔡總統說明開發構想，蘇說，透過中央各部會整合，共同努力美化糖廠邊的堤防景觀，從同心公園、開放糖廠，包括安慶圳整治，透過水岸縫合打造水岸生活空間。

蘇治芬說，糖廠林帶約12公頃，打造韌性水域城市，提供民眾生活空間，約3億元下個月將會發包，水岸都市，保存糖業文化資產，未來不只是安慶圳治理，還有滯洪池，沿著虎尾溪打造一座夢幻的河岸水城。同時透過安慶圳治理水域，解決水患，相信這項水與環境計畫，可給虎尾改變，更加美麗。

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台糖土開處長張榮吉說，虎尾糖廠是目前全台唯二還在生產的糖廠，所以虎尾有糖都之稱，未來廠區包含安慶圳鄰近滯洪池，以及酒精槽，將會透過文化梳理低度開發，配合糖廠運作，讓這座1925年設置的酒精廠重生。

糖廠老員工說，製糖產生糖蜜副產品酒精可以加工製成飛機燃料，當時日本有500位實習生至此訓練，被美軍視為軍事基地，因而遭到美軍轟炸。目前看到10.64公尺高的酒精槽，是大口徑設計，將申請文化資產連同宿舍區，跟虎尾市區連結開發。台糖董事長陳昭義表示，工程下週發包，希望下一步包含同心公園、台糖宿舍區一起做。

魅力商圈理事長程素鳳說，糖廠緊鄰市區，建議總統能開放酒精槽區，打開糖廠，保護文化古蹟，增加商圈亮點。