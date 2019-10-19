愛在我嘉！城隍廟、善種子義工團攜手重建火災戶住家

2019-10-19 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



6月30日一場無情大火，讓居住嘉義市美源街的翁家夫婦受災，生活陷入困境，市府與民間團體第一時間援助，協助翁家夫婦度過難關，嘉義城隍廟及善種子義工團募資147萬餘元重建費，費時6、7天，將燒毀房屋拆除、整平，重建全新2層樓新家，上午交屋給翁家夫婦，氣氛溫馨感人，副市長陳淑慧代表市長黃敏惠見證感人交屋，感謝愛心民眾，她說「這就是正派、善良力量。」

翁姓夫婦說「火災發生後，感謝市府、議員、社會團體與許多人的幫助，讓我們有繼續走下去勇氣，今天看到房子重建，感觸很多，謝謝大家的幫助」。翁家夫妻在大家陪伴下，一起拜拜祈福，預定11月搬回新家。

嘉邑城隍廟慈善會說，共募得147萬餘元善款，幫助翁家重建家園，嘉義人有情有義、城隍爺慈悲為懷，慈善會將持續關懷弱勢，伸出友誼之手，陪受苦朋友走出難關。

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善種子義工團表示，得知美源街火警傷亡後，大家開始集結，有錢出錢、有力出力，號召80多人次義工，在連續3個周六日，共花費6、7個工作天，重建火災受損房屋，重建完成煥然一新，設備齊全，包括一樓客廳與廚房衛浴、二樓房間，天花板也都是防火材質，更增設防火偵測器，守護家庭更安全。