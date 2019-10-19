親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

梁振英諷中文大學校長：你有沒有入錯行？

盜亦有道? 墨西哥毒梟家族願負擔槍戰死傷者費用

韓國瑜明出征嘉市 綠立委參選人與蔡看板提前高掛

2019-10-19 16:30聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜明天出征民主聖地嘉義市，晚間在文化路夜市文化公園，舉辦基層庶民後援會成立誓師大會，藍營及韓國瑜嘉義後援會總動員，總統蔡英文與綠營立委提名參選人王美惠同框大型看板， 在文化公園前及民主聖地象徵的中央噴水旁高樓高掛，提前點燃大選戰火。

嘉義市大型造勢場合，大多選在廣場大好停車的市立棒球場停車場，這次選在人潮多的文化公園，停車場不夠，面積不大，對主辦單位及警方維安交通是一大考驗，市警局長張樹德提前帶隊會勘，規畫在嘉女與興中街文化路口的紅磚道，設置機車停車位，車輛規畫民族路與吳鳳南路交岔路口民間收費停車場。

國民黨市黨部黨工與韓國瑜競選辦公室特助林江釧，中午會勘文化公園場地； 迎接韓國瑜，市黨部、立委提名參選人傅大偉及嘉義韓國瑜後援會等，在臉書並透過LINE動員，號召支持者「一支穿雲箭，青天白日嘉義現！民主聖地，文化夜市見！」

民進黨立委參選人王美惠與蔡英文同框大型看板，已在文化公園前及民主聖地象徵的中央噴水旁高樓高掛，競選團隊用兩人名字，易懂易記：「總統投小英，立委選阿惠，2020台灣要『英』（與贏諧音），嘉義『惠』贏」，西區議員最高票的王美惠，民調贏立委李俊俋獲提名，拚立委選舉，跑全市選區賣力認真。

總統蔡英文與綠營立委提名參選人王美惠同框大型看板， 在文化公園前大樓高掛，提前點...
總統蔡英文與綠營立委提名參選人王美惠同框大型看板， 在文化公園前大樓高掛，提前點燃大選戰火。記者魯永明／攝影
分享
國民黨總統參選人韓國瑜明天出征民主聖地嘉義市，晚間在文化路夜市文化公園，舉辦基層...
國民黨總統參選人韓國瑜明天出征民主聖地嘉義市，晚間在文化路夜市文化公園，舉辦基層庶民後援會成立誓師大會。記者魯永明／攝影
分享
國民黨總統參選人韓國瑜明天出征民主聖地嘉義市，晚間在文化路夜市文化公園，舉辦基層...
國民黨總統參選人韓國瑜明天出征民主聖地嘉義市，晚間在文化路夜市文化公園，舉辦基層庶民後援會成立誓師大會。記者魯永明／攝影
分享

韓國瑜嘉義停車場
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

公仔迷收藏珍稀中國強戲偶 有人喊價20萬元不割愛

2019-10-19 15:13

偏鄉8歲小二生挑戰機器人大賽 勞動部：未來產業趨勢

2019-10-19 16:46

東南亞最大酒精槽重生 總統期待打造虎尾水岸公園

2019-10-19 16:33

雲嘉南今明2天空品差 嘉縣環保局提醒：出門戴口罩

2019-10-19 16:21

想要一雙合腳運動鞋 獅子會為百位貧童圓夢

2019-10-19 12:17

台南市雨水下水道完成長度698公里 全國第二

2019-10-19 11:51

「狗校長」帶黃金獵犬完訓 人狗大馬路口行最敬禮

2019-10-19 11:07

起跑前充氣門消風垮下 雲林路跑虛驚一場

2019-10-19 11:03

影／文旦廢枝條變生質顆粒 可取代烤肉木炭做客製化貓砂

2019-10-19 08:16

賞楓季到 林務局攜手攝影達人領路阿里山賞楓列車

2019-10-19 07:48

文旦劣果廢枝何處去 農民困擾

2019-10-18 23:37

廢樹枝再利用 拚農業綠金

2019-10-18 23:34

雲縣42%學童視茫茫 弱勢免費配鏡

2019-10-18 23:30

永在食安大樓 嘉縣收回推「優鮮」品牌

2019-10-18 23:22

缺工救星 蒜頭播種機將問世

2019-10-18 23:20

影／韓國瑜台南首站龍崎文衡殿 謝龍介：韓將過關斬將

2019-10-18 22:11

姓名有嘉或義快來嘉義市訂房 搭秋冬遊補助有優惠好康

2019-10-18 18:11

種蒜頭都要靠人工 國內第一台播種機即將問世

2019-10-18 17:27

台南藍營議員批中火空汙 環保局長嗆：台中國民黨執政

2019-10-18 17:06

湖山水庫施工多年影響耕作 將發放補償金給農民

2019-10-18 16:44

農民舉牌「要活路」 黃偉哲看到了爭取農委會補助開通

2019-10-18 16:42

韓國瑜周日出征民主聖地嘉市 文化路夜市首辦造勢晚會

2019-10-18 16:00

雲林學童視力不良率42.63% 獅子會免費為弱勢學童配鏡

2019-10-18 15:30

偵破多起重大兒少保護案 雲檢主任黃怡華獲紫絲帶獎

2019-10-18 14:38

嘉義市區公車免費搭乘 創造與公車美好回憶

2019-10-18 13:46

被當盤子！嘉義停車一小時160元 在地人：這是有名的黑店

2019-10-18 12:42

影／永在食安大樓 嘉縣府要收回發展「嘉義優鮮」

2019-10-18 12:40

台北擬調高6戶以上房屋稅率 黃偉哲：好事情

2019-10-18 12:14

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

2019-10-18 19:24

搶救象鼻岩官方擬列紀念物 地主嗆：通過一定圍起來

2019-10-19 08:23

竹市議會通過市圖報廢拆除 附帶決議總圖改為市圖

2019-10-18 18:15

影／竹北新建案有這麼夯？民眾花30小時徹夜排隊搶買

2019-10-19 12:21

高雄漢王洲際飯店餐飲部歇業 總裁林富男：經營困難

2019-10-19 14:16

驚！65高架橋伸縮縫有貓 段長救牠一命留下重重謎團

2019-10-18 20:09

驚！網紅打卡景點象鼻岩竟無人管 遊客搶拍照不要命

2019-10-19 07:43

海陸雙霸斷橋相逢...「吊車大王」神救援 背後來頭不小

2019-10-19 11:00

公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

2019-10-19 11:36

護象鼻岩基隆鳥會請人巡守 錢用完沒幾天就出事

2019-10-19 07:59

影／韓國瑜台南首站龍崎文衡殿 謝龍介：韓將過關斬將

2019-10-18 22:11

廢棄「閃電大樓」 林口打卡熱點

2019-10-19 00:26

韓粉造勢大會 苗縣長徐耀昌站台批同婚「絕子絕孫」

2019-10-18 23:00

養螞蟻令人好療癒？台版「蟻人」創建螞蟻帝國

2019-10-19 06:18

萬里蟹產季連假交管嚴 車進不去退訂三成店家叫苦

2019-10-18 21:29

鄭文燦點名 八德這些景點將成「亮點鐵三角」

2019-10-19 13:53

象鼻岩淪孤兒 看看野柳地質公園紅線防悲劇重演

2019-10-19 07:43

不種紅花種綠葉 農家夫妻盡孝顧健康 開心「賺很大」

2019-10-19 08:16

南投最大生活商品博覽會 今起在在草屯鎮立體育館登場

2019-10-18 18:18

墾丁大街違建就地合法？墾管處：放寬是符合開發現況

2019-10-18 18:16

和平島潛艦園區？居民憂塞車 基市府：做好配套

2019-10-19 00:31

韓粉發起苗栗造勢大會 李佳芬視訊現身致謝

2019-10-18 22:01

侯友宜施政報告：環狀線拚年底通車 汐民線盼3年內動工

2019-10-18 23:43

賞楓季到 林務局攜手攝影達人領路阿里山賞楓列車

2019-10-19 07:48

老飯店再收一家？高雄漢王洲際澄清：僅中餐部暫停營業

2019-10-19 12:20

高市縮時攝影 排放汙水全都錄

2019-10-18 22:56

姓名有嘉或義快來嘉義市訂房 搭秋冬遊補助有優惠好康

2019-10-18 18:11

影／文旦廢枝條變生質顆粒 可取代烤肉木炭做客製化貓砂

2019-10-19 08:16

不敵年改和一例一休衝擊 高雄老字號飯店餐飲部停業

2019-10-19 13:55

老兵返金門 徐國勇營區回味：我以前睡這

2019-10-19 00:16

回響／侯友宜：象鼻岩一定要把安全做好 擬拉警戒線

2019-10-19 14:17

恆春機場跑道改善有譜 屏府：民航局將評估

2019-10-18 19:48

有大蒜味！泰山河濱公園「蒜香藤」盛開 美似紫色瀑布

2019-10-18 20:47

文旦劣果廢枝何處去 農民困擾

2019-10-18 23:37

超級北遇上超級南 林右昌和潘孟安合體走秀

2019-10-18 21:27

屏東菸葉廠變身文創園區 台灣設計展另個吸睛熱點

2019-10-19 09:59

大巨蛋搞得亂七八糟？柯文哲：台灣社會欠缺互信

2019-10-19 11:52

墾丁大街 建築物高度大解放

2019-10-18 22:49

影／中興新村最美建築藏密碼 竟然是這兩樣東西

2019-10-19 13:57

台灣每5顆芭樂有1顆來自彰化 縣府輔導農民進軍美國

2019-10-18 21:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top