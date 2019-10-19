韓國瑜明出征嘉市 綠立委參選人與蔡看板提前高掛

2019-10-19 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜明天出征民主聖地嘉義市，晚間在文化路夜市文化公園，舉辦基層庶民後援會成立誓師大會，藍營及韓國瑜嘉義後援會總動員，總統蔡英文與綠營立委提名參選人王美惠同框大型看板， 在文化公園前及民主聖地象徵的中央噴水旁高樓高掛，提前點燃大選戰火。

嘉義市大型造勢場合，大多選在廣場大好停車的市立棒球場停車場，這次選在人潮多的文化公園，停車場不夠，面積不大，對主辦單位及警方維安交通是一大考驗，市警局長張樹德提前帶隊會勘，規畫在嘉女與興中街文化路口的紅磚道，設置機車停車位，車輛規畫民族路與吳鳳南路交岔路口民間收費停車場。

國民黨市黨部黨工與韓國瑜競選辦公室特助林江釧，中午會勘文化公園場地； 迎接韓國瑜，市黨部、立委提名參選人傅大偉及嘉義韓國瑜後援會等，在臉書並透過LINE動員，號召支持者「一支穿雲箭，青天白日嘉義現！民主聖地，文化夜市見！」

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