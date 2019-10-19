雲嘉南今明2天空品差 嘉縣環保局提醒：出門戴口罩
2019-10-19 16:21
聯合報 記者卜敏正
／嘉義縣即時報導
空品不良季節到來，嘉義縣透過8處制高點監視器、無人機等高科技設備，掌握並管制露天燃燒事件，空品不良達二級預警時，加強轄內固定汙染源、監測設施工廠，嚴密監控相關數據；縣環保局表示，今明2天依環保署空氣品質預報顯示，雲嘉南地區空氣品質，都是預警二級橘色等級。
環保局長張根穆表示，嘉義縣為因應空品不良，訂有「嘉義縣區域空氣品質惡化防制措施」，可立即啟動應變機制並預先掌握下一周空氣品質預測，10月19至20日，依環保署空氣品質預報顯示，雲嘉南地區空氣品質都是預警二級橘色等級。
因為空氣品質不良，建議有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，氣喘者可能需增加使用吸入劑頻率，民眾如果有不適如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動。
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嘉義縣環保局表示，10月10日至10月16日因應空品不良進行應變，固定汙染源管制通報13家次排放量，前20大工廠加強防制設備操作，分析4家連續自動監測系統監測無異常情形，其中嘉惠電廠於10月6日至11月14日，安排部分停爐歲修。
另逸散汙染源管制部分，新港及朴子空品測站周遭巡查44次，監看8處制高點監控攝影機，總監測範圍350平方公里，測站周邊進行洗掃街作業85.96公里，通知15家次營建工地施工單位加強裸露地表灑水，以及出入口周邊洗掃；移動汙染源管制部分，針對機車及柴油車路邊攔檢（含反怠速、目測判煙），共793輛。
環保局並通知各局處及鄉鎮市公所啟動應變作為，宣導民眾自身防護訊息，教育處及社會局通知各高中、國中小、幼兒園、婦幼及老人機構執行應變措施，宣導避免長時間劇烈運動，戶外活動移至室內辦理等。
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