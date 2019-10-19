公仔迷收藏珍稀中國強戲偶 有人喊價20萬元不割愛

2019-10-19 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



嘉義市7-11超商店長高基榮是古物、公仔迷，從87年來至今21年，家中收藏600多件公仔，其中不乏絕版品，有如小型「公仔博物館」，其中1件最珍貴公仔，是他花7萬多元，從布袋戲大師黃俊雄的友人取得的戲偶「中國強」，有人出價20萬元，他不願割愛。

47歲高基榮說，雲洲大儒俠主角史艷文，大家耳熟能詳，明年史艷文50歲生日，黃俊雄布袋戲「中國強，中國強，中國一定強。」以救世主姿態現身， 一身招牌藍白相間造型，頭頂上大帽子和青天白日徽沒啥兩樣，每到危急時刻出手義助史艷文，中國強造型是中華民國國旗化身，中國強是戒嚴時期宣揚國威創造角色，但戲中出現沒幾年，因無法配合政令，中國強戲裡被賜死。

他收藏公仔4、5、6年級生大多熟悉，包括「大同寶寶」、「無敵鐵金剛」，有公仔頭上戴紅白相間棒球帽，是帽上有U字「感冒優」公仔，是50年代忠山製藥發售感冒優藥水，製作感冒優公仔送藥房，做商品形象擺飾，「感冒優」藥水由藝人葛小寶代言，公仔以葛小寶為原型，設計穿棒球裝、兩撇葛小寶招牌鬍子、露齒微笑健康形象，可愛討喜。

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知名公仔「大同寶寶」每年有新版問世，早年企業形象擺飾品或贈品稱「寶寶」，後香港公仔熱興起，台灣改稱「公仔」，高基榮說，公仔熱60、70年代盛行，以家電、製藥廠與食品業發行最多，過去公仔材質用軟膠製作，現代改用硬塑膠。