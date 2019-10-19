親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

公仔迷收藏珍稀中國強戲偶 有人喊價20萬元不割愛

2019-10-19 15:13聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市7-11超商店長高基榮是古物、公仔迷，從87年來至今21年，家中收藏600多件公仔，其中不乏絕版品，有如小型「公仔博物館」，其中1件最珍貴公仔，是他花7萬多元，從布袋戲大師黃俊雄的友人取得的戲偶「中國強」，有人出價20萬元，他不願割愛。

47歲高基榮說，雲洲大儒俠主角史艷文，大家耳熟能詳，明年史艷文50歲生日，黃俊雄布袋戲「中國強，中國強，中國一定強。」以救世主姿態現身， 一身招牌藍白相間造型，頭頂上大帽子和青天白日徽沒啥兩樣，每到危急時刻出手義助史艷文，中國強造型是中華民國國旗化身，中國強是戒嚴時期宣揚國威創造角色，但戲中出現沒幾年，因無法配合政令，中國強戲裡被賜死。

他收藏公仔4、5、6年級生大多熟悉，包括「大同寶寶」、「無敵鐵金剛」，有公仔頭上戴紅白相間棒球帽，是帽上有U字「感冒優」公仔，是50年代忠山製藥發售感冒優藥水，製作感冒優公仔送藥房，做商品形象擺飾，「感冒優」藥水由藝人葛小寶代言，公仔以葛小寶為原型，設計穿棒球裝、兩撇葛小寶招牌鬍子、露齒微笑健康形象，可愛討喜。

知名公仔「大同寶寶」每年有新版問世，早年企業形象擺飾品或贈品稱「寶寶」，後香港公仔熱興起，台灣改稱「公仔」，高基榮說，公仔熱60、70年代盛行，以家電、製藥廠與食品業發行最多，過去公仔材質用軟膠製作，現代改用硬塑膠。

他讀國中就迷古物、公仔，有開中藥店同學請他幫搬藥櫃，他看到雕刻精美小藥廚被棄置角落，同學父親送他，自此迷上蒐集古物及公仔，將相同公仔擺在一起很開心，還拿手機為它們拍照。

嘉義市7-11超商店長高基榮是古物、公仔迷，拿手機為它們拍照。圖／高基榮提供
嘉義市7-11超商店長高基榮是古物、公仔迷，拿手機為它們拍照。圖／高基榮提供
分享
嘉義市7-11超商店長高基榮是古物、公仔迷，其中最珍貴公仔是他花7萬多元取得的布...
嘉義市7-11超商店長高基榮是古物、公仔迷，其中最珍貴公仔是他花7萬多元取得的布袋戲偶「中國強」，有人出價20萬元，他不願割愛。圖／高基榮提供
分享
嘉義市7-11超商店長高基榮是古物、公仔迷，其中最珍貴公仔是他花7萬多元取得的布...
嘉義市7-11超商店長高基榮是古物、公仔迷，其中最珍貴公仔是他花7萬多元取得的布袋戲偶「中國強」，有人出價20萬元，他不願割愛。圖／高基榮提供
分享
嘉義市7-11超商店長高基榮是古物、公仔迷，其中最珍貴公仔是他花7萬多元取得的布...
嘉義市7-11超商店長高基榮是古物、公仔迷，其中最珍貴公仔是他花7萬多元取得的布袋戲偶「中國強」，有人出價20萬元，他不願割愛。圖／高基榮提供
分享

感冒布袋戲香港
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

想要一雙合腳運動鞋 獅子會為百位貧童圓夢

2019-10-19 12:17

台南市雨水下水道完成長度698公里 全國第二

2019-10-19 11:51

「狗校長」帶黃金獵犬完訓 人狗大馬路口行最敬禮

2019-10-19 11:07

起跑前充氣門消風垮下 雲林路跑虛驚一場

2019-10-19 11:03

影／文旦廢枝條變生質顆粒 可取代烤肉木炭做客製化貓砂

2019-10-19 08:16

賞楓季到 林務局攜手攝影達人領路阿里山賞楓列車

2019-10-19 07:48

文旦劣果廢枝何處去 農民困擾

2019-10-18 23:37

廢樹枝再利用 拚農業綠金

2019-10-18 23:34

雲縣42%學童視茫茫 弱勢免費配鏡

2019-10-18 23:30

永在食安大樓 嘉縣收回推「優鮮」品牌

2019-10-18 23:22

缺工救星 蒜頭播種機將問世

2019-10-18 23:20

影／韓國瑜台南首站龍崎文衡殿 謝龍介：韓將過關斬將

2019-10-18 22:11

姓名有嘉或義快來嘉義市訂房 搭秋冬遊補助有優惠好康

2019-10-18 18:11

種蒜頭都要靠人工 國內第一台播種機即將問世

2019-10-18 17:27

台南藍營議員批中火空汙 環保局長嗆：台中國民黨執政

2019-10-18 17:06

湖山水庫施工多年影響耕作 將發放補償金給農民

2019-10-18 16:44

農民舉牌「要活路」 黃偉哲看到了爭取農委會補助開通

2019-10-18 16:42

韓國瑜周日出征民主聖地嘉市 文化路夜市首辦造勢晚會

2019-10-18 16:00

雲林學童視力不良率42.63% 獅子會免費為弱勢學童配鏡

2019-10-18 15:30

偵破多起重大兒少保護案 雲檢主任黃怡華獲紫絲帶獎

2019-10-18 14:38

嘉義市區公車免費搭乘 創造與公車美好回憶

2019-10-18 13:46

被當盤子！嘉義停車一小時160元 在地人：這是有名的黑店

2019-10-18 12:42

影／永在食安大樓 嘉縣府要收回發展「嘉義優鮮」

2019-10-18 12:40

台北擬調高6戶以上房屋稅率 黃偉哲：好事情

2019-10-18 12:14

自創消防衣除汙清洗機制 台南打火弟兄健康有保障

2019-10-18 10:43

嘉邑行善團喋血 老團員懷念創辦人不求名利風範

2019-10-18 10:09

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

2019-10-18 19:24

搶救象鼻岩官方擬列紀念物 地主嗆：通過一定圍起來

2019-10-19 08:23

竹市議會通過市圖報廢拆除 附帶決議總圖改為市圖

2019-10-18 18:15

驚！65高架橋伸縮縫有貓 段長救牠一命留下重重謎團

2019-10-18 20:09

驚！網紅打卡景點象鼻岩竟無人管 遊客搶拍照不要命

2019-10-19 07:43

影／竹北新建案有這麼夯？民眾花30小時徹夜排隊搶買

2019-10-19 12:21

第一代星座國師 在馬祖看懂占星書基隆卻成傷心地

2019-10-18 17:28

海陸雙霸斷橋相逢...「吊車大王」神救援 背後來頭不小

2019-10-19 11:00

醫療專機添利器 李沃耀夫婦捐200萬儀器回饋鄉里

2019-10-18 17:19

公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

2019-10-19 11:36

高雄漢王洲際飯店餐飲部歇業 總裁林富男：經營困難

2019-10-19 14:16

護象鼻岩基隆鳥會請人巡守 錢用完沒幾天就出事

2019-10-19 07:59

影／韓國瑜台南首站龍崎文衡殿 謝龍介：韓將過關斬將

2019-10-18 22:11

教材爭議不斷 桃市家長控「彩虹媽媽」入校不當授課

2019-10-18 16:45

家長接送再也不用大排長龍 竹縣推免費幼兒園接送APP

2019-10-18 16:57

韓粉造勢大會 苗縣長徐耀昌站台批同婚「絕子絕孫」

2019-10-18 23:00

養螞蟻令人好療癒？台版「蟻人」創建螞蟻帝國

2019-10-19 06:18

韓國瑜周日出征民主聖地嘉市 文化路夜市首辦造勢晚會

2019-10-18 16:00

廢棄「閃電大樓」 林口打卡熱點

2019-10-19 00:26

影／員林彭于晏補選里長 子承父志家族挺

2019-10-18 16:11

萬里蟹產季連假交管嚴 車進不去退訂三成店家叫苦

2019-10-18 21:29

不種紅花種綠葉 農家夫妻盡孝顧健康 開心「賺很大」

2019-10-19 08:16

象鼻岩淪孤兒 看看野柳地質公園紅線防悲劇重演

2019-10-19 07:43

南投最大生活商品博覽會 今起在在草屯鎮立體育館登場

2019-10-18 18:18

墾丁大街違建就地合法？墾管處：放寬是符合開發現況

2019-10-18 18:16

韓粉發起苗栗造勢大會 李佳芬視訊現身致謝

2019-10-18 22:01

台南藍營議員批中火空汙 環保局長嗆：台中國民黨執政

2019-10-18 17:06

和平島潛艦園區？居民憂塞車 基市府：做好配套

2019-10-19 00:31

賞楓季到 林務局攜手攝影達人領路阿里山賞楓列車

2019-10-19 07:48

侯友宜施政報告：環狀線拚年底通車 汐民線盼3年內動工

2019-10-18 23:43

老飯店再收一家？高雄漢王洲際澄清：僅中餐部暫停營業

2019-10-19 12:20

種蒜頭都要靠人工 國內第一台播種機即將問世

2019-10-18 17:27

老兵返金門 徐國勇營區回味：我以前睡這

2019-10-19 00:16

影／文旦廢枝條變生質顆粒 可取代烤肉木炭做客製化貓砂

2019-10-19 08:16

姓名有嘉或義快來嘉義市訂房 搭秋冬遊補助有優惠好康

2019-10-18 18:11

鄭文燦點名 八德這些景點將成「亮點鐵三角」

2019-10-19 13:53

不敵年改和一例一休衝擊 高雄老字號飯店餐飲部停業

2019-10-19 13:55

恆春機場跑道改善有譜 屏府：民航局將評估

2019-10-18 19:48

有大蒜味！泰山河濱公園「蒜香藤」盛開 美似紫色瀑布

2019-10-18 20:47

文旦劣果廢枝何處去 農民困擾

2019-10-18 23:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top