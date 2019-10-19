想要一雙合腳運動鞋 獅子會為百位貧童圓夢

2019-10-19 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林家扶中心扶助學童「阿倫」和弟弟喜歡打球，鞋子經常破損，媽媽無力為他們添購新鞋，「一雙合腳的運動鞋」是兄弟倆的小小心願，國際獅子會300D1區發起圓夢計畫，為100位家扶的孩子圓夢，讓小兄弟倆在今天開心穿上新鞋。

國際獅子會300D1區每年捐贈獎學金給雲林縣低收入戶或家境清寒國中小優秀學生逾20年，累計扶助學生超過千人，今年配合雲林家扶中心，發起「獅有情圓童夢－青春飛翔，讓愛張揚」計畫，邀請100位學生寫下這個學期最想要的禮物，今天贈送禮物為孩子圓夢。

小學四年級的「小威」父母離異後，父親因為車禍體況不佳，僅能依賴社會資源補助，天氣轉涼了，家裡能用的被子不多，正值獅子會準備發送心願禮物，貼心的小威希望可以有一條溫暖的冬夏兩用被，陪伴家人度過冬天。

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300D1區總監張秀華指出，一條被子、一雙運動鞋，或一個背包，對一般的小朋友來說只是再普通不過的生活用品，但是對於某些家庭陷入困境的兒童來說，卻是奢侈品，這次圓夢計畫，有33個小朋友都只想要一雙運動鞋可以跑跑跳跳，讓獅友看了都很心疼。

這些孩子大多父母離異、親人無力謀生，不僅日常生活拮据，連三餐都無以為繼，即使課業成績或體育表現傑出，先天上家庭經濟的落差，卻動輒讓這群孩子瑟縮在社會的角落，獅子會以捐贈獎助學金方式資助他們順利完成學業，不僅為學校培育菁英學生，將來孩子也能貢獻所學且回饋社會。