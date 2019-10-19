親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

想要一雙合腳運動鞋 獅子會為百位貧童圓夢

2019-10-19 12:17聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林家扶中心扶助學童「阿倫」和弟弟喜歡打球，鞋子經常破損，媽媽無力為他們添購新鞋，「一雙合腳的運動鞋」是兄弟倆的小小心願，國際獅子會300D1區發起圓夢計畫，為100位家扶的孩子圓夢，讓小兄弟倆在今天開心穿上新鞋。

國際獅子會300D1區每年捐贈獎學金給雲林縣低收入戶或家境清寒國中小優秀學生逾20年，累計扶助學生超過千人，今年配合雲林家扶中心，發起「獅有情圓童夢－青春飛翔，讓愛張揚」計畫，邀請100位學生寫下這個學期最想要的禮物，今天贈送禮物為孩子圓夢。

小學四年級的「小威」父母離異後，父親因為車禍體況不佳，僅能依賴社會資源補助，天氣轉涼了，家裡能用的被子不多，正值獅子會準備發送心願禮物，貼心的小威希望可以有一條溫暖的冬夏兩用被，陪伴家人度過冬天。

300D1區總監張秀華指出，一條被子、一雙運動鞋，或一個背包，對一般的小朋友來說只是再普通不過的生活用品，但是對於某些家庭陷入困境的兒童來說，卻是奢侈品，這次圓夢計畫，有33個小朋友都只想要一雙運動鞋可以跑跑跳跳，讓獅友看了都很心疼。

這些孩子大多父母離異、親人無力謀生，不僅日常生活拮据，連三餐都無以為繼，即使課業成績或體育表現傑出，先天上家庭經濟的落差，卻動輒讓這群孩子瑟縮在社會的角落，獅子會以捐贈獎助學金方式資助他們順利完成學業，不僅為學校培育菁英學生，將來孩子也能貢獻所學且回饋社會。

雲林縣副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵感謝獅子會照顧弱勢學童，讓孩子的願望得以實現，可以充滿希望迎向未來。

國際獅子會300D1區發起圓夢計畫，為100位家扶的孩子圓夢。記者陳雅玲／攝影
國際獅子會300D1區發起圓夢計畫，為100位家扶的孩子圓夢。記者陳雅玲／攝影
分享
國際獅子會300D1區發起圓夢計畫，為100位家扶的孩子圓夢，33位孩子的共同心...
國際獅子會300D1區發起圓夢計畫，為100位家扶的孩子圓夢，33位孩子的共同心願都是想要一雙新鞋。記者陳雅玲／攝影
分享
國際獅子會300D1區發起圓夢計畫，為100位家扶的孩子圓夢，33位孩子的共同心...
國際獅子會300D1區發起圓夢計畫，為100位家扶的孩子圓夢，33位孩子的共同心願都是想要一雙新鞋。記者陳雅玲／攝影
分享
國際獅子會300D1區發起圓夢計畫，為100位家扶的孩子圓夢，33位孩子的共同心...
國際獅子會300D1區發起圓夢計畫，為100位家扶的孩子圓夢，33位孩子的共同心願都是想要一雙新鞋。記者陳雅玲／攝影
分享

家扶中心菁英斗六
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

起跑前充氣門消風垮下 雲林路跑虛驚一場

2019-10-19 11:03

台南市雨水下水道完成長度698公里 全國第二

2019-10-19 11:51

「狗校長」帶黃金獵犬完訓 人狗大馬路口行最敬禮

2019-10-19 11:07

影／文旦廢枝條變生質顆粒 可取代烤肉木炭做客製化貓砂

2019-10-19 08:16

賞楓季到 林務局攜手攝影達人領路阿里山賞楓列車

2019-10-19 07:48

文旦劣果廢枝何處去 農民困擾

2019-10-18 23:37

廢樹枝再利用 拚農業綠金

2019-10-18 23:34

雲縣42%學童視茫茫 弱勢免費配鏡

2019-10-18 23:30

永在食安大樓 嘉縣收回推「優鮮」品牌

2019-10-18 23:22

缺工救星 蒜頭播種機將問世

2019-10-18 23:20

影／韓國瑜台南首站龍崎文衡殿 謝龍介：韓將過關斬將

2019-10-18 22:11

姓名有嘉或義快來嘉義市訂房 搭秋冬遊補助有優惠好康

2019-10-18 18:11

種蒜頭都要靠人工 國內第一台播種機即將問世

2019-10-18 17:27

台南藍營議員批中火空汙 環保局長嗆：台中國民黨執政

2019-10-18 17:06

湖山水庫施工多年影響耕作 將發放補償金給農民

2019-10-18 16:44

農民舉牌「要活路」 黃偉哲看到了爭取農委會補助開通

2019-10-18 16:42

韓國瑜周日出征民主聖地嘉市 文化路夜市首辦造勢晚會

2019-10-18 16:00

雲林學童視力不良率42.63% 獅子會免費為弱勢學童配鏡

2019-10-18 15:30

偵破多起重大兒少保護案 雲檢主任黃怡華獲紫絲帶獎

2019-10-18 14:38

嘉義市區公車免費搭乘 創造與公車美好回憶

2019-10-18 13:46

被當盤子！嘉義停車一小時160元 在地人：這是有名的黑店

2019-10-18 12:42

影／永在食安大樓 嘉縣府要收回發展「嘉義優鮮」

2019-10-18 12:40

台北擬調高6戶以上房屋稅率 黃偉哲：好事情

2019-10-18 12:14

自創消防衣除汙清洗機制 台南打火弟兄健康有保障

2019-10-18 10:43

嘉邑行善團喋血 老團員懷念創辦人不求名利風範

2019-10-18 10:09

高品質有機香蕉 嘉義中埔學童營養午餐吃得到

2019-10-18 08:50

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

2019-10-18 19:24

搶救象鼻岩官方擬列紀念物 地主嗆：通過一定圍起來

2019-10-19 08:23

竹市議會通過市圖報廢拆除 附帶決議總圖改為市圖

2019-10-18 18:15

經歷12年 新北都委會通過擴大土城都市計畫

2019-10-18 14:40

驚！65高架橋伸縮縫有貓 段長救牠一命留下重重謎團

2019-10-18 20:09

驚！網紅打卡景點象鼻岩竟無人管 遊客搶拍照不要命

2019-10-19 07:43

醫療專機添利器 李沃耀夫婦捐200萬儀器回饋鄉里

2019-10-18 17:19

第一代星座國師 在馬祖看懂占星書基隆卻成傷心地

2019-10-18 17:28

羅東歷任鎮長善理財 還大賺近千萬獎勵金

2019-10-18 13:31

影／韓國瑜台南首站龍崎文衡殿 謝龍介：韓將過關斬將

2019-10-18 22:11

教材爭議不斷 桃市家長控「彩虹媽媽」入校不當授課

2019-10-18 16:45

護象鼻岩基隆鳥會請人巡守 錢用完沒幾天就出事

2019-10-19 07:59

家長接送再也不用大排長龍 竹縣推免費幼兒園接送APP

2019-10-18 16:57

韓粉造勢大會 苗縣長徐耀昌站台批同婚「絕子絕孫」

2019-10-18 23:00

海陸雙霸斷橋相逢...「吊車大王」神救援 背後來頭不小

2019-10-19 11:00

養螞蟻令人好療癒？台版「蟻人」創建螞蟻帝國

2019-10-19 06:18

韓國瑜周日出征民主聖地嘉市 文化路夜市首辦造勢晚會

2019-10-18 16:00

影／員林彭于晏補選里長 子承父志家族挺

2019-10-18 16:11

公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

2019-10-19 11:36

議員以韓國瑜廢除一例一休就教 侯友宜：盼有彈性空間

2019-10-18 15:18

萬里蟹產季連假交管嚴 車進不去退訂三成店家叫苦

2019-10-18 21:29

韓國瑜明天到台南造勢 民進黨酸：台南空氣會變糟

2019-10-18 15:16

全運會基隆代表隊授旗出發 4單項有奪金實力

2019-10-18 13:19

不種紅花種綠葉 農家夫妻盡孝顧健康 開心「賺很大」

2019-10-19 08:16

墾丁大街違建就地合法？墾管處：放寬是符合開發現況

2019-10-18 18:16

韓粉發起苗栗造勢大會 李佳芬視訊現身致謝

2019-10-18 22:01

台南藍營議員批中火空汙 環保局長嗆：台中國民黨執政

2019-10-18 17:06

南投最大生活商品博覽會 今起在在草屯鎮立體育館登場

2019-10-18 18:18

象鼻岩淪孤兒 看看野柳地質公園紅線防悲劇重演

2019-10-19 07:43

高市環保局縮時攝影蒐證多日 查獲食品廠汙染鳳山溪

2019-10-18 15:19

廢棄「閃電大樓」 林口打卡熱點

2019-10-19 00:26

和平島潛艦園區？居民憂塞車 基市府：做好配套

2019-10-19 00:31

侯友宜施政報告：環狀線拚年底通車 汐民線盼3年內動工

2019-10-18 23:43

賞楓季到 林務局攜手攝影達人領路阿里山賞楓列車

2019-10-19 07:48

種蒜頭都要靠人工 國內第一台播種機即將問世

2019-10-18 17:27

恆春機場跑道改善有譜 屏府：民航局將評估

2019-10-18 19:48

姓名有嘉或義快來嘉義市訂房 搭秋冬遊補助有優惠好康

2019-10-18 18:11

老兵返金門 徐國勇營區回味：我以前睡這

2019-10-19 00:16

影／文旦廢枝條變生質顆粒 可取代烤肉木炭做客製化貓砂

2019-10-19 08:16

有大蒜味！泰山河濱公園「蒜香藤」盛開 美似紫色瀑布

2019-10-18 20:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top