台南市雨水下水道完成長度698公里 全國第二

2019-10-19 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



內政部營建署核定台南市辦理19個行政區「台南市雨水下水道設施普查第二期縱走調查作業」，總經費新臺幣2900萬元整，針對民國60年代台灣省住宅及都市發展局早期規劃建設之雨水下水道進行縱走普查，計補助19個行政區（下營區、大內區、山上區、六甲區、玉井區、白河區、安定區、西港區、佳里區、官田（含隆田）、東山區、南鯤鯓、後壁區、柳營區、善化區、楠西區、關廟區、鹽水區、將軍區）辦理雨水下水道縱走體檢。

水利局指出，由於台南市雨水下水道圖資老舊，及下水道建設年代久遠等問題，缺乏完整性的雨水下水道資料庫，需辦理全面性雨水下水道普查及資料庫建置，加上歷次道路開挖回舖後埋覆雨水人孔，致雨水箱涵不易維護，爰內政部營建署補助本市辦理老舊雨水下水道幹線縱走體檢，後續可針對體檢成果，逐年分級分區修繕維護。

水利局表示，台南市全市2/3面積地勢平坦低窪，為了克服水患，早期開發時陸續建置雨水下水道系統，但是土木構造有其生命周期，隨著時間流逝，其中部分箱涵已近鋼筋混凝土結構生命周期，又受海水感潮段沖刷腐蝕，箱涵頂版鋼筋外露。為維持雨水箱涵排水功能並整修破損部分，水利局前已提報營建署「前瞻基礎建設計畫」爭取補助，並獲中央核定辦理包含南區利南街及興南街、中西區保安路及樹林街、安南區土城社區等路段箱涵修補工程，總經費達9仟萬元，皆已完成工程發包，期能改善箱涵破損情形。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！