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公路總局估6億元重建南方澳大橋 建議混凝土型式

台南市雨水下水道完成長度698公里 全國第二

2019-10-19 11:51聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

內政部營建署核定台南市辦理19個行政區「台南市雨水下水道設施普查第二期縱走調查作業」，總經費新臺幣2900萬元整，針對民國60年代台灣省住宅及都市發展局早期規劃建設之雨水下水道進行縱走普查，計補助19個行政區（下營區、大內區、山上區、六甲區、玉井區、白河區、安定區、西港區、佳里區、官田（含隆田）、東山區、南鯤鯓、後壁區、柳營區、善化區、楠西區、關廟區、鹽水區、將軍區）辦理雨水下水道縱走體檢。

水利局指出，由於台南市雨水下水道圖資老舊，及下水道建設年代久遠等問題，缺乏完整性的雨水下水道資料庫，需辦理全面性雨水下水道普查及資料庫建置，加上歷次道路開挖回舖後埋覆雨水人孔，致雨水箱涵不易維護，爰內政部營建署補助本市辦理老舊雨水下水道幹線縱走體檢，後續可針對體檢成果，逐年分級分區修繕維護。

水利局表示，台南市全市2/3面積地勢平坦低窪，為了克服水患，早期開發時陸續建置雨水下水道系統，但是土木構造有其生命周期，隨著時間流逝，其中部分箱涵已近鋼筋混凝土結構生命周期，又受海水感潮段沖刷腐蝕，箱涵頂版鋼筋外露。為維持雨水箱涵排水功能並整修破損部分，水利局前已提報營建署「前瞻基礎建設計畫」爭取補助，並獲中央核定辦理包含南區利南街及興南街、中西區保安路及樹林街、安南區土城社區等路段箱涵修補工程，總經費達9仟萬元，皆已完成工程發包，期能改善箱涵破損情形。

水利局強調，雨水下水道建設攸關市區排水功能，與居民生活息息相關，台南市雨水下水道系統規劃長度達975公里，至107年底施作長度已達698公里，施作長度為全國第二。這次又獲中央挹注經費協助辦理19個行政區老舊箱涵縱走體檢，除釐清轄區內雨水下水道系統實際情形，建置相關屬性資料藉由下水道水理程式模擬方式，了解下水道積淹水之成因所在，更可發現危及通水斷面之淤積與箱涵破損狀況，得以清淤及改善相關缺失，期能強化雨水下水道箱涵安全，除改善淹水問題外，並提昇道路品質，保障全體市民生命財產的安全。

台南市體檢19區老舊箱涵縱走調查。圖／水利局提供
台南市體檢19區老舊箱涵縱走調查。圖／水利局提供
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