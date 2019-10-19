「狗校長」帶黃金獵犬完訓 人狗大馬路口行最敬禮

2019-10-19 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



63歲的嘉義市黎明狗學校校長、黎明狗戲團團長蔡慶榮，訓犬為生，自稱「狗校長」，最近替某大學美女老師，訓練1年前從網路領養的黃金獵犬「咘咘」，經他用心訓練後，黃金獵犬在住家附近民生公園旁大馬路，站立向路過行人及駕駛人敬禮致敬，完訓畢業。

憲兵退役的蔡慶榮站立行舉手禮，黃金獵犬「咘咘」立刻雙腿站立挺身不動，人狗向來往人車致敬，引人側目。蔡慶榮說，黃金獵犬主人是某大學美女老師，1年前從網路領養，美女老師騎車離家距離約5公里，將「咘咘」接回家公寓六樓，豈料，第3天早上「咘咘」跑掉，美女老師告知原主人，大家都心急了，「咘咘」從六樓沿著樓梯逃走，報警幫忙，延路張貼尋狗啟事，電台現場節目播放尋找黃金獵犬，還發動好友尋找。

到了傍晚6點天色昏暗，原主人住家在郊區三樓透天厝，有人來敲門，主人驚訝，驚喜看到「咘咘」，從5公里處跑回來，美女老師帶回家，因牠常暴衝， 不定時大小便，習慣不好，送來狗學校訓練，完訓畢業。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蔡慶榮說，當職業訓犬師，不能夠太斯文，會被狗欺負，脾氣也不能太暴躁，這樣個性會欺負狗，訓犬師每天生活正常，要保持良好心情，不急不徐，不慌不忙，按部就班，如此就不會心急訓練狗，不會欺負狗或虐待狗，但如何賞罰分明，就看訓犬經驗了。