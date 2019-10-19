起跑前充氣門消風垮下 雲林路跑虛驚一場
2019-10-19 11:03
聯合報 記者陳雅玲
／雲林縣即時報導
雲林縣政府結合法務部、教育部、衛福部、慈濟大學今天在斗六棒球場舉辦「奔跑吧！反毒咖」路跑活動，吸引近千位民眾參加，開跑前一刻起跑線的充氣門電源線不慎被人踢落，充氣門瞬間消氣垮下，所幸狀況迅速排除，順利開跑。
「奔跑吧！反毒咖」路跑針對不同跑者分成8K 的反毒挑戰組、4K樂活親子組及4K親子反毒創意造型組等，全程跑完能獲得飛狼束口包及反毒紀念毛巾，4K親子反毒創意造型組將由每位跑者進行投票，票選出前三名將贈送「小米登機箱」。
活動現場有石虎號反毒行動巡迴車展覽，透過毒害影像展示、體驗操作展品及提供真實案例等，教導觀賞民眾多元毒品防制知識及求助相關資訊，並透過車內互動遊戲「戒毒拉一把」、「毒害之臉」和「投向健康」增加民眾學習的樂趣，另隨車安排專業導覽人員解說巡迴車上相關資訊，接受民眾諮詢並提供立即的回覆。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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雲林縣衛生局長曾春美表示，希望透過健康的戶外活動，呼籲社會企業與民眾一同響應反毒健康路跑，倡導反毒觀念，幫助青少年更深入認識毒品對身心的各種危害，愛惜自我及家人的健康，遠離毒品走向陽光。
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