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嘉縣公共造產成績佳 獲內政部頒發三個「第一」

2019-10-19 10:20聯合報 記者卜敏正／嘉義縣即時報導

內政部政務次長陳宗彥，昨天出席在嘉義縣舉辦的，108年度公共造產表揚暨觀摩會，頒獎表揚107年度各績優單位。嘉義縣政府獲107年度內政部公共造產競賽總成績第1名，嘉義縣中埔鄉與太保市，也分別在殯葬設施、營運進步類獲第1名。

公共造產事業工作競賽，分為觀光育樂、服務設施、殯葬設施、綜合發展及營運進步等5大類，嘉義縣政府獲評第1名，太保市公所獲評營運進步第1名，中埔鄉公所獲評殯葬設施第1名，兩公所皆獲得100萬元獎勵金

陳宗彥表示，公共造產若與地方創生結合，可創造更大的收益。國家發展委員會推動地方創生政策，希望地方能結合地理特色及人文風情，發展出最適合自身的產業，這點正與目前公共造產走向不謀而合。

「這是協助地方、永續長遠工作！」太保市長黃榮利指出，先人過世後在太保市超過95%採火化，將公塔設施經營好，市民能以便宜花費，讓先人住在媲美私塔五星級環境。這不僅是政績呈現，也長長遠遠增加市公所收入，為市民謀福祉。

嘉義縣中埔鄉公所柚子宅丘陵地的鄉立先賢紀念園區，提供塔葬、樹葬與花葬選擇，雖然多數民眾以塔葬為主，至去年底已服務4800個單位，但6年前推出的樹葬區，也因環保葬觀念提升，已有700多位先人採樹葬。

中埔鄉長李碧菁表示，這次得獎具有特殊意義，因為5年前中埔鄉公所也曾拿到南區評比第1名，當時她還未任鄉長，而是擔任殯葬管理所長，因為獎項規定5年內不得再參加，今年參賽得獎 ，代表中埔鄉公所團隊獲得最大肯定。

內政部政務次長陳宗彥（左）頒獎給中埔鄉長李碧菁。記者卜敏正／翻攝
內政部政務次長陳宗彥（左）頒獎給中埔鄉長李碧菁。記者卜敏正／翻攝
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內政部政務次長陳宗彥（左），頒獎給嘉義縣民政處長楊健人。記者卜敏正／翻攝
內政部政務次長陳宗彥（左），頒獎給嘉義縣民政處長楊健人。記者卜敏正／翻攝
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內政部政務次長陳宗彥（左），頒獎給太保市長黃榮利。記者卜敏正／翻攝
內政部政務次長陳宗彥（左），頒獎給太保市長黃榮利。記者卜敏正／翻攝
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嘉義樹葬
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