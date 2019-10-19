影／文旦廢枝條變生質顆粒 可取代烤肉木炭做客製化貓砂

2019-10-19 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／即時報導



台南今年9月麻豆文旦產季發生麻豆大圳嘉南支線遭人棄置約2000顆文旦劣果，農民說是貪圖一時方便，但引發關切農業廢物何去處？除了廢果外，每年秋冬文旦剪枝後的大量廢棄物，也令人頭大，台灣首府大學副教授兼研發長陳儒賢調查，每年秋冬落枝剪枝約產生5000公噸的廢棄物。

早期是放火燒掉，但在政府禁燒後，麻豆區目前仍可集中由清潔隊運走，但農民配合意願不高，一年約1000公噸，但也造成掩埋場的負擔。

產銷班長、麻豆安正里長李勝忠3年前花48萬元購買碎枝機，碾成粉狀後舖在果園保持土壤濕度，但碎枝機重輒幾十萬元，農民認為一年只用一次，不划算，李勝忠説，他一年剪枝數量，若2、3人一起做，也要花10小時才能碾完。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

現在文旦枝條可以有更好出路，進化成「副質材」。農委會委託屏東科技大學研究，利用回收的柚子樹枝幹，碾碎後壓成顆料，做成「生質顆粒」再利用，在國外已取代木炭用來烤肉，也可做成貓砂等，並能依照不同需求客製化，11月將到麻豆舉辦說明會，藉此推動農業的循環經濟，幫農民解決問題。

屏科大木材科學設計系退休教授藍浩繁表示，屏科大接受農委會林業試驗所的委託，協助推動農業再生資源，範圍包屏東、高雄、台南、嘉義等，台南部分鎖定柚子樹修剪枝幹的回收再利用，將廢棄物變有價資材。