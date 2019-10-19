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賞楓季到 林務局攜手攝影達人領路阿里山賞楓列車

2019-10-19 07:48聯合報 記者陳玫伶／嘉義即時報導

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在12月推出「款行‧楓旅」主題列車，邀達人...
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在12月推出「款行‧楓旅」主題列車，邀達人領路，前往沼平車站等賞楓景點。圖／阿里山林鐵及文資處提供
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賞楓季節將至，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在12月推出「款行‧楓旅」主題列車，邀請「漫步雲端上的阿里山」粉專版主黃源明，帶領遊客搭乘檜木列車，走訪阿里山森林遊樂區內的賞楓秘境，並親自教授旅行拍攝的技巧，讓遊客除了可以賞楓，也可將美好回憶帶回家。

阿里山林鐵及文資處長黃妙修表示，每年12月至元旦期間，是阿里山森林遊樂區內賞楓最佳時機，本次主題列車活動以阿里山賞楓季為主軸，結合高山鐵道體驗，是全台獨一的絕美紅色饗宴。

「款行‧楓旅」主題列車預計12月2日、9日、16日、23日行駛阿里山森林遊樂區，活動全程有導覽員專業解說，並將安排旅客前往小笠原山、祝山線、沼平公園等賞楓景點，觀看透紅的台灣紅榨槭、玉山假沙梨、台灣紅榨楓、青楓等。

阿里山林鐵及文資處表示，為遊程領路的黃源明不僅是攝影達人，同時也是阿里山達人，大學畢業後分發到阿里山森林遊樂區內的香林國小服務，直至退休為止，30年多年來，一有時間便往山裡拍攝，取鏡多以風景為拍攝主題，各處都有他一次又一次駐足停留的足跡。

阿里山林鐵及文資處提醒，本行程採網路預約購票，各車站窗口不發售該套裝行程，每個乘車日前15天起開放網路售票，到乘車日前4天截止，訂票可上網https://afrts.forest.gov.tw  。遊程資訊可至林鐵及文資處官網 https://afrch.forest.gov.tw查詢，或洽詢（05）2779843轉252。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在12月推出「款行‧楓旅」主題列車，邀達人...
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在12月推出「款行‧楓旅」主題列車，邀達人領路，帶旅客前往阿里山植物園，看楓葉堆疊成的紅色地毯。圖／阿里山林鐵及文資處提供
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林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在12月推出「款行‧楓旅」主題列車，邀達人...
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將在12月推出「款行‧楓旅」主題列車，邀達人領路，前往小笠原觀景平台等賞楓景點。圖／阿里山林鐵及文資處提供
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阿里山列車森林遊樂區
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