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雲縣42%學童視茫茫 弱勢免費配鏡

2019-10-18 23:30聯合報 記者陳雅玲／雲林縣報導

國際獅子會結合亞洲大學視光學系及斗六許慶璋眼科醫師團，昨在雲縣為學童視力檢查，並...
國際獅子會結合亞洲大學視光學系及斗六許慶璋眼科醫師團，昨在雲縣為學童視力檢查，並提供弱勢學童免費配鏡。 記者陳雅玲／攝影
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雲林縣國小學童裸視視力不良率42.63%，國際獅子會昨天結合亞洲大學視光學系及斗六許慶璋眼科醫師團，在斗六市公誠國小為學童視力檢查，並提供弱勢學童免費配鏡。

雲林縣長張麗善、國際獅子會300-D1區總監張秀華、維護視力教育及行動委員會副主席林建霖及各區獅友、縣議員賴淑娞、教育處長邱孝文、雲林縣衛生局長曾春美、公誠國小校長李政勳等人，昨天一同呼籲孩子從小養成正確用眼習慣。

邱孝文表示，台灣視力未矯正人口的比率，高居世界第一，去年度雲林縣國小學童裸視視力不良率42.63%（全國44.79%）、國中學生裸視視力不良率64.54%（全國73.48%），複檢率約8成，未複檢的學生可能是偏鄉就醫不便、家境等原因影響，由學校持續追蹤。

張秀華表示，國際獅子會長期關注學童視力，已連續多年舉辦專案視力篩檢暨宣導活動，民國79年進行兒童視力篩檢時，平均每百個兒童只有6個視力不良，到了民國99年，已經變成每百個兒童有21個視力不良，若能及早發現治療，可以避免視力惡化。

亞洲大學視光學系主任曾榮凱系說，昨天篩檢的70名兒童中，發現2名有弱視，另有25名小朋友視力不良，需要配戴眼鏡，只要符合中低收入戶資格，配眼鏡的費用由獅子會全額負擔。

視力斗六亞洲大學弱勢生偏鄉低收入戶衛生局
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