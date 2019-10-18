影／韓國瑜台南首站龍崎文衡殿 謝龍介：韓將過關斬將

2019-10-18 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜請假投入大選，今晚首度進軍綠營票倉台南市，現身萬人聚集的台南市龍崎文衡殿團拜平安宴，他呼籲大家重拾台灣人的打拚精神，效法文衡聖帝關公的忠義，對國家盡忠、對朋友有義。國民黨台南市黨部主委謝龍介則說，韓國瑜大選踏進台南的第一步選在關帝廟，將如同關雲長般「過五關、斬六將」，明年1月大選下架蔡英文。

韓國瑜說，台灣人傳統精神是勤勞、肯打拚、愛儲蓄，對人又熱情，祈禱台灣人民都能重拾當年的這種精神，效法關聖帝君的精神，做忠臣孝子，對國家盡忠、對父母盡孝的一等人，這是關聖帝君影響人們超過千年的傳統精神，希望台灣人都能效法，讓台灣越來越美好。

謝龍介則是當眾以台語吟唱七言古詩：「掛印封金辭漢相，尋兄遙望遠途還；馬騎赤兔行千里，刀偃青龍出五關。」，謝龍介說，韓台南首站挑在文衡殿，就是希望從這裡開始「過關斬將，取得明年1月11日總統大選最後的勝利」，台下頓時響起如雷掌聲。

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洪秀柱也現身會場，被問及取消赴美行程的看法，認為韓有自己的考量，「他的決定，我們都支持」，不受「沒好話」的民進黨起舞；而綠營人士揚言明天到韓國瑜各行程點抗議，洪秀柱大聲回嗆「怕什麼？這很正常，他們可能覺得我們贏面比較大，心裡害怕所以來嗆聲」，綠營如果覺得在台南穩贏的，何必來嗆聲浪費時間。

龍崎文衡殿慶祝主神「文衡聖帝」關公聖誕，今晚舉辦平安宴邀請志工信徒、交陪宮廟廟團拜，在廟埕席開880桌，上萬信徒民眾到場，熱鬧非凡。

韓國瑜依行程晚間8點到達文衡殿，他先由參選在地立委的國民黨前主席洪秀柱、市議員林燕祝、謝龍介、前立委李全教、高思博等藍營人士陪同進廟內大殿上香敬拜，隨後上台致詞，接著再進廟與廟方、參加團拜各廟宇代表閉門會商半個多小時，晚間9點多離開。