黃敏惠訪日本長壽醫療研究中心 打造嘉市高齡友善領頭羊

2019-10-18 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



嘉義市長黃敏惠今天率市府團隊主管，參觀日本愛知縣國立長壽醫療研究中心，汲取經驗，打造嘉義市成為高齡友善城市領頭羊，研究中心著重老化、失智症預防、治療、研究、照護等面向，五官衰弱與智能衰弱等問題，開發AI機器人支援失智者。

黃敏惠說，日本高齡化比台灣早也更嚴重，對高齡衰弱、失智症研究、研發、治療、居家照護等面向，提供重要參考，嘉市也是高齡化，有豐富醫療資源，100年成為高齡友善城市全國示範城市，參訪經驗了解須及早因應，做好準備，市府會積極與中央連結，讓嘉市成為高齡友善城市的領頭羊。

長壽醫療研究中心理事長荒井秀典說，日本先後成立6個國家級醫療專門機構，東京4個，大阪1個，愛知縣大府市1個，與大學醫院不同，是針對高齡相關疾病醫療研究中心，像有癌症專門研究，也有心血管與腦方面，長壽醫療研究中心是亞洲尖端長壽醫療研究中心，每年近千人來此觀摩，8000名病患來此接受治療。

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長壽醫療研究中心2004年成立，為日本推動各項高齡政策的重要智庫，共有八大研究部門，尋求建立失能長輩醫療照護模式及改善生活機能，讓長輩身心自主，減輕傷病痛苦，達健康長壽，醫院共383 床，是以長輩為主體的綜合醫院，所有專科都是以長輩醫療為主軸，以高齡醫療為發展，並且結合研究，一邊治療一邊探索解決方法，若有成效再推廣至全國。