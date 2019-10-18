姓名有嘉或義快來嘉義市訂房 搭秋冬遊補助有優惠好康

2019-10-18 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



國旅秋冬旅遊補助火熱進行中，嘉義巿為刺激在地觀光，邀請大家來遊玩，推出姓名中有「嘉」或「義」旅客，入住嘉市指定飯店，優惠加碼送，加上各旅館飯店加碼推出利多，還有夜巿抵用券、農業體驗券的加持，現在旅遊，超划算、超享受。

觀光新聞處說，即日起至12月31日止，有62家旅館飯店配合國旅秋冬旅遊補助方案，其中有8家只要名字中有「嘉」或有「義」的旅客入住，加碼送好康。

有嘉有義方案包括：香緹時尚大飯店入住折兩百；嘉宮大旅社贈送精美小禮物；冠閣大飯店推出身分證正反面任何欄位，出現「嘉」及「義」兩個字，享雙人880元入住；高橋飯店贈送精美小禮物；HOTEL HI送精美明信片一套；德爾芙快捷酒店送精美護手組；福泰桔子商旅（嘉義文化店）送輕奢華旅行兩件組；嘉楠風華酒店送旅行小物一組。

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觀光新聞處提醒旅客，指定配合有「嘉」有「義」方案各旅館飯店贈品各異，62家旅店國旅秋冬遊相關優惠也不盡相同，旅客可至交通部觀光局擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動官網，搜尋嘉義市業者名單，找出最喜愛、最符合需求旅店。