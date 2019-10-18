種蒜頭都要靠人工 國內第一台播種機即將問世

2019-10-18 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林即時報導



目前種蒜頭都得靠人工播種，相當費時費力，雲林縣晟豐農機公司與農民合作成功研發國內第一部蒜頭播種機，經1年多實地測試，操作穩定並獲得專利，不僅可節省達8、9成人力，降低耕作成本，也可解決農村嚴重的缺工問題，這款新機種預計明年中即可量產問世。

台灣蒜頭的主產地雲林縣，因蒜頭仍需仰賴人力播種，每年九月栽種期，人工需求暴增，尤其人口老化，加上外勞人力限制，缺工已成常態，年高7、80歲的蒜頭臨時工比比皆是，若遇價格好的時節，播種還常出現搶人或工資水漲船高的窘境。

晟豐農機公司為解決人力困境，一年多前投入蒜頭播機研發並委託農民進行試種實驗，該公司經理林恪群說，蒜頭播種因蒜球規格不一，機械化有其困難度，經多方研究突破機組設計瓶頸，去年完成國內第一部蒜頭播種機。

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經一年多實地播種並不斷改良，操作已趨穩定，從挖溝、播種、覆土可同步完成，林恪群說，靠人力每分地約需3到4人1天才可完成，使用蒜頭播種機只需兩人，1小時即可完成，且面積愈大愈省時，大幅節省人力。

負責機械實驗的農民張夏銘指出，原本1甲地需25人1個天才能種完，使用播種機只需1、2人1天即可種完，以每天1200元加上餐費、車資，1人工資需1500元，每甲地可省約3萬元的工錢，可省去約9成的人力成本，最重要是不怕缺工叫嘸人，尤其播種機只要搭配一部蒜球分篩機，先分級再播種，對日後田間管理和收成幫助很大。