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台南藍營議員批中火空汙 環保局長嗆：台中國民黨執政

2019-10-18 17:06聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

國民黨台南市議員、立委參選人蔡育輝今天在議會向環保局質詢空汙問題，他指出，台中火力發電廠廢氣嚴重汙染台南溪北地區，要求環保局長林淵淙對汙染源開單，遭林回嗆「台中是你們國民黨執政的」，蔡育輝氣得將林趕出議場。

蔡育輝說，每年10月到3月溪北地區空汙嚴重，肺腺癌死亡率不斷攀升，學校嚇得不敢讓孩子在空汙嚴重的情況下外出活動，這麼重大的民生議題，卻束手無策，環保局長自己說汙染源來自台中火力發電廠和六輕麥寮，卻無法對中火開單束手無策，批評「做什麼環保局長，溪北孩子真倒楣」，他要求環保局長信守上次大會承諾，對嚴重影響孩子身心健康和受教權的汙染源開單。

林淵淙則不甘示弱，表示台南市政府並無權對中火開單，並指「這是你們國民黨的，台中是你們國民黨執政，你應該去跟他們說」。

蔡育輝表示，中火是中央管轄，空氣汙染並沒有分黨派，結果身為環保局長不僅將重大民生議題扯政黨，還反嗆民代，最後在主席尤榮智的同意下，林淵淙被趕出議場。

事後環保局發出聲明稿，表示經上會期蔡育輝質詢後，今年4月17就分別函請台中火力發電廠及麥寮電廠提出改善方案或相關配套措施，同時也請台中市環保局及雲林縣環保局協助查處，行政院環保署也正式成立「南部空污跨區合作預防應變小組」，進行跨縣市合作平台。

環保局表示，議員要求台南市環保局針對台中火力發電廠及麥寮電廠開單處分，由於前述二廠分別屬台中市及雲林縣政府管轄，礙於行政管轄權，台南市政府實在無權查處。

國民黨台南市議員蔡育輝（右）質詢中火空汙，遭環保局長林淵淙（左）「台中是你們國民...
國民黨台南市議員蔡育輝（右）質詢中火空汙，遭環保局長林淵淙（左）「台中是你們國民黨的」。記者鄭維真／翻攝
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中火火力發電廠國民黨
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