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湖山水庫施工多年影響耕作 將發放補償金給農民

2019-10-18 16:44聯合報 記者陳雅玲／雲林即時報導

湖山水庫位於雲林縣斗六市及古坑鄉，興建期間因水庫工程施工，造成部分道路通行不便，導致農民無法進入水庫保護帶以上向林務局承租之71至73林班地耕作造成損失，農民成立自救會要求比照徵收農地發放補償金，在立委劉建國協調下最終達成每公頃發放138萬元補償金，今天舉辦補償金發放相關流程說明會。

劉建國表示，100年7月13日經建會函示針對湖山水庫保護帶以上租地造林業者發放地上物救濟金，應循終止租約機制收回林地，同年10月13日自救會在湖山水庫總工務所遊行並遞交陳情書，歷經多年協調未果。

前古坑鄉長林慧如與劉建國經過多次協調，終於在日前達成每公頃發放138萬（均含林務局租地回收補償金每公頃30萬元）共識，面積約146.833公頃，今天辦理補償金發放相關流程說明會，將在年底前發放補償金。

劉建國表示這些人歷經15個寒冬，終於爭回損害彌補，政府同意每公頃補償138萬，對自救會成員甚至已經垂垂老矣的農民，算是有所交待。

湖山水庫位於雲林縣斗六市及古坑鄉，興建期間因水庫工程施工，造成部分道路通行不便，...
湖山水庫位於雲林縣斗六市及古坑鄉，興建期間因水庫工程施工，造成部分道路通行不便，導致農民無法進入水庫保護帶以上向林務局承租之71至73林班地耕作造成損失，農民成立自救會要求比照徵收農地發放補償金，在立委劉建國協調下最終達成每公頃發放138萬元補償金，今天舉辦補償金發放相關流程說明會。記者陳雅玲／攝影
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湖山水庫位於雲林縣斗六市及古坑鄉，興建期間因水庫工程施工，造成部分道路通行不便，...
湖山水庫位於雲林縣斗六市及古坑鄉，興建期間因水庫工程施工，造成部分道路通行不便，導致農民無法進入水庫保護帶以上向林務局承租之71至73林班地耕作造成損失，農民成立自救會要求比照徵收農地發放補償金，在立委劉建國（右三）協調下最終達成每公頃發放138萬元補償金，今天舉辦補償金發放相關流程說明會。記者陳雅玲／攝影
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補償金水庫劉建國
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