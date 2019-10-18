農民舉牌「要活路」 黃偉哲看到了爭取農委會補助開通

2019-10-18 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



台南市後壁區上茄苳里中排加蓋後成為一條總長度約有600公尺的農路，但中間有約200公尺長未開闢，「有農路等於無農路」，影響農民出入至鉅，里長黃崑茂和農民昨天舉牌「農民要活路」，台南市農業局說，市長黃偉哲獲悉後，立刻向農委會爭取，獲允諾補助500萬元協助。

黃崑茂在陳情時指出，上茄苳地區是後壁區重要稻米產地，農路對於農民出入農田非常重要，這段200公尺的農路開闢經費概估約需500萬元，呼籲台南市政府與各級民意代表能鼎力相助，把該路段建設完成以環繞整個上茄苳里周邊，如此不僅能成為農運的農路，也是里民最佳晨運的主要通路。

台南市政府農業局表示，這個案子是農田水利會排水溝渠加蓋當道路使用，所需經費約500萬元，水利會前已獲農委會補助，但地主不同意致計畫取消；最近因地主同意土地無償使用，水利會可重啟計畫，但仍需農委會重新核定經費500萬元給水利會方可執行。

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黃崑茂里長日前召開里民大會，里民溝通後已獲得共識，地主願意提供同意書無償提供用地，農田水利會也同意將尚未興建的路段施作灌溉溝渠加蓋工程，並重啟計畫向農委會爭取經費，黃偉哲市長立刻向農委會爭取，獲得允諾協助。

農業局指出，台南市產業道路眾多，台南市政府農業局訂有「臺南市政府農業局辦理農路修繕審查作業要點」做為農路修繕審查原則，常有農民表示農路修復預算可配置資源少於需求量，農業局會依極危險、危險，不便、普通四個等級循序辦理農路之修繕。