韓國瑜周日出征民主聖地嘉市 文化路夜市首辦造勢晚會

2019-10-18 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜後天周日出征民主聖地嘉義市，晚間在文化路夜市文化公園，舉辦基層庶民後援會成立誓師大會，為迎接韓國瑜，國民黨市黨部、立委提名參選人傅大偉及嘉義韓國瑜後援會等，在臉書並透過LINE動員，號召支持者「一支穿雲箭，青天白日嘉義現！民主聖地，文化夜市見！」

民主聖地嘉市去年縣市長大選，由綠翻藍，市長黃敏惠捲土重來，打敗尋求連任民進黨市長涂醒哲及無黨議長蕭淑麗，重回市長寶座，黃敏惠正率主管到日本考察，預定周日返台，參加韓國瑜文化路夜市造勢大會，韓粉及藍營支持者乘勝追擊，期總統立委選戰雙贏，傅大偉與韓國瑜同框文宣到處散發動員。

造勢主題「真愛台灣守護嘉義」，韓國瑜出征嘉義市行程後天下午3點，貪食蛇行動機車遊行，集合地點在市立棒球場；晚間7點到9點在文化公園，舉辦基層庶民後援會成立誓師大會；9點到10點迺文化路夜市，爭取民眾支持。

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周一21日上午9點半深化社區文化，在眷村經國新城西門街升旗台前舉行；10點10分參拜文財殿；10點50分眷村相見歡，精忠新城廣場；上午11點30分觀光景點檜意森活村；中午12點10分參拜九華山地藏庵；12點50分參拜城隍廟，下午1點30分行銷地方美食，地點噴水雞肉飯小雅路分店。