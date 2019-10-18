雲林學童視力不良率42.63% 獅子會免費為弱勢學童配鏡

2019-10-18 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林即時報導



雲林縣國小學童裸視視力不良率42.63%，根據縣府教育處調查，複檢率約8成，國際獅子會考量偏鄉弱勢學童家境貧困，今天結合亞洲大學視光學系及斗六許慶璋眼科醫師團，在斗六市公誠國小為學童視力檢查，並提供弱勢學童免費配鏡。

雲林縣長張麗善、國際獅子會300-D1區總監張秀華、維護視力教育及行動委員會副主席林建霖及各區獅友、縣議員賴淑娞、教育處長邱孝文、社會處長林文志、雲林縣衛生局曾春美、公誠國小校長李政勳等人，今天一同呼籲孩子從小養成正確用眼習慣，提醒民眾重視學童視力保健，達到預防與及早治療。

邱孝文表示，台灣視力未矯正人口的比例，高居世界第一，去年度雲林縣國小學童裸視視力不良率42.63%（全國44.79%）、國中學生裸視視力不良率64.54%（全國73.48%），複檢率約8成，未複檢的學生可能是偏鄉就醫不便、家境等原因影響，由學校持續追蹤。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

張秀華表示，國際獅子會長期關注學童視力，已連續多年舉辦專案視力篩檢暨宣導活動，民國79年進行兒童視力篩檢時，平均每一百個兒童只有6個視力不良，到了民國99年，已經變成每一百個兒童有21個視力不良。

亞洲大學視光學系主任曾榮凱系說，這次篩檢70名兒童中，發現2名有弱視，另有25個小朋友視力不良，需要配戴眼鏡。

張秀華說，需要配戴眼鏡的小朋友只要符合中低收入戶資格，配眼鏡的費用由獅子會全額負擔。

張麗善表示，眼睛是靈魂之窗，感謝國際獅子會及學校團隊的努力，付出精力與時間，為學童進行免費視力篩檢，對中低收入家庭需要視力矯正學童免費致贈眼鏡的服務，改善視力並提高生活品質，讓雲林學童健康上場。