嘉縣推動早療20年有成 幫助慢飛天使

2019-10-18 16:02 中央社 嘉義縣18日電



嘉義縣推動早期療育20年有成，23歲的慢飛天使林宜均，今天現身早療成果分享與觀摩會，罹患唐氏症的他，8個月大就接受治療，目前已可以自主生活。

嘉義縣的早期療育服務模式，是全國唯一由醫院承接的早療服務單位，至今已邁入第20年，今天舉辦成果分享與觀摩，並播放林宜均的紀錄片，他可以自己搭公車，自己走路去上學，不再依靠父母載送。

林宜均的母親曾慶雲說，8個月大，發現他是唐氏兒，就送他到嘉義基督教醫院接受早期療育，以前都是接送他去醫院，這幾年在社工建議下，訓練宜均搭公車，成效很好，現在他都自己坐車，然後走路去早療的訓練機構。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

嘉義縣副縣長吳容輝表示，依據社會局提供的資料，遲緩兒經過治療，其中25%會得到良好的改善，未來可達到30%的目標。

嘉基副院長王新台指出，此次成果分享，是透過一位早療孩子這20年來的成長影片，來說明早期發現、早期治療的重要性，不但降低障礙程度，還能有助於孩子成功融合於社會。

今天的「早期療育區域性服務成果分享與觀摩」活動，有來自全國100多名早療專家和學者與會。