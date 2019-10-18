嘉義市區公車免費搭乘 創造與公車美好回憶

2019-10-18 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



嘉義市政府為培養民眾使用大眾運輸工具風氣，廣邀市民及學童進行搭公車遊嘉義活動，期透過導覽及有趣遊戲，提高民眾搭乘公車意願，日前分別邀請興安國小師生、大同國小附幼及新西里民免費搭乘，今天再請永和里民搭乘市區公車，享受公車帶來的便利及舒適。

為使民眾普遍使用公車，交通處規畫兩項活動:為學童設計與公車及道安相關互動遊戲，讓學童記住宣導內容;為里民設計深度公車體驗活動，例如以新西里居民「檜意森活村」、「嘉義製材廠」行程及永和里居民「獄政博物館、城隍廟」行程，讓里民搭公車，暢遊公車沿線景點，透過導覽人員詳細介紹，深入了解嘉市人文特色與歷史。

另外，特別在大同國小附幼舉行「公車繪畫比賽」，學童繪畫活動，豐富想像力創造許多特色的圖像，增進學童間友誼，目前公車體驗校園場次進行至第7場，里民場次8場順利完成，各校及各里反應熱烈，若有其他學校或鄉里有意願參與，歡迎與市府接洽。

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市府推動市區公車持電子票證免費乘車遊，公車1路、66路、7路，即日起至12月31日止，持悠遊卡、一卡通等電子票證，享免費搭乘優惠。