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公共造產競賽表現優 嘉義縣奪縣市第一

2019-10-18 13:03中央社 嘉義縣18日電

嘉義縣政府獲得107年度內政部公共造產競賽第一名，嘉義縣太保市與中埔鄉也因殯葬設施獲獎。內政部政次陳宗彥表示，公共造產若與地方創生結合，可創造更大的收益。

內政部政務次長陳宗彥今天出席在嘉義縣108年度公共造產表揚暨觀摩會，頒獎給107年度各績優單位。嘉義縣中埔鄉與太保市分別榮獲殯喪設施類與營運進步類第一名，各拿到新台幣100萬元的獎金。嘉義縣政府在公共造產的總成績，也因此拿到各縣市的第一。但6都並未納入此評比。

陳宗彥表示，國家發展委員會推動地方創生政策，希望地方能結合地理特色及人文風情，發展出最適合自身的產業，這點正與目前公共造產的走向不謀而合，鄉鎮市不能再只靠蓋納骨塔增加收益。

太保市長黃榮利指出，公共造產經營得好，除了有政績，也可以增加鄉鎮市公所的收入。

嘉義內政部
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